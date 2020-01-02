В Нафтогазе указали на виновных в «уступках» по газовому контракту с Россией

Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко ответил на критику со стороны бывших властей Украины из-за уступок, на которые, по их мнению, пошла украинская сторона в заключении газового контракта с Россией.

«Когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшение объемов транзита, это может выглядеть как лицемерие», – написал Витренко в Facebook.

«Если вы считаете, что должны быть больше объемы, критикуйте тех, кто допустил строительство «Турецкого потока» и «Северного потока – 2». Если вы считаете, что не нужно было идти ни на какие компромиссы, то критикуйте тех, кто не выполнил задание сделать Украину независимой от импорта газа, кто вовремя и качественно не сделал анбандлинг (отделение ГТС Украины от Нафтогаза с помощью создания компании-оператора – прим. ВЗГЛЯД), кто в полной мере не внедрил европейские правила, кто в достаточной мере не привлек международных партнеров и кто не обеспечил современный уровень управления», – заявил Витренко.

На ваш взгляд Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину? Как победу России

Как победу Украины

Как победу обеих стран



Напомним, с критикой соглашения о поставках газа на украинский рынок, которые заключили Россия и пять украинских компаний, выступал бывший президент Украины Петр Порошенко.

Ранее Витренко раскрыл подробности пакетной сделки с Газпромом об организации транзита российского природного газа через территорию Украины.

Напомним, 20 декабря Россия и Украина подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. 31 декабря председатель правления Газпрома Алексей Миллер объявил о заключении пакетной сделки по газу с Украиной.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, на какие уступки пришлось пойти Газпрому, чтобы договориться с Киевом.