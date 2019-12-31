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31 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 11:59  |  vz.ru
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Компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь

Газовые войны Москвы и Киева если уж и начинались, то всегда в первых числах январяФото: Gleb Garanich/Reuters
России и Украине удалось за сутки до Нового года решить газовый спор и заключить новый контракт о транзите газа в Европу. Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит продолжится на устраивающих все три стороны условиях. Правда, есть в этой истории и проигравшие. На какие уступки пришлось пойти Газпрому, чтобы договориться с Киевом? Подробности...
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Двадцать лет назад власть вернулась в Кремль

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Как государство помогает фермерам богатеть

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Жердевские грибы, гуси из Петровского, сыр и козье молоко из Савинки – лишь немногие брендовые продукты Тамбовской области, которые появились либо в самое ближайшее время выйдут на рынок благодаря грантам «Агростартап». О том, как гранты из федерального бюджета по нацпроекту поднимают тамбовское село, репортаж специального корреспондента газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Парламент Турции через несколько дней рассмотрит вопрос об отправке войск в Ливию. СМИ уже сообщают о переброске под Триполи подконтрольных Анкаре боевиков из Сирии. Одновременно Италия призывает ввести над Ливией бесполетную зону. Но в НАТО нет единой точки зрения по этому поводу. А вот намерения Турции не вызывают сомнений: скоро Анкара может стать участницей сразу двух конфликтов в Средиземном море. Подробности...
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              Компромисс с Украиной спасет Газпром от стратегических потерь

              Газовые войны Москвы и Киева если уж и начинались, то всегда в первых числах января   31 декабря 2019, 11:22
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Наталья Макарова,
              Михаил Мошкин

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              России и Украине удалось за сутки до Нового года решить газовый спор и заключить новый контракт о транзите газа в Европу. Все вопросы урегулированы, взаимные претензии прекращены, транзит продолжится на устраивающих все три стороны условиях. Правда, есть в этой истории и проигравшие. На какие уступки пришлось пойти Газпрому, чтобы договориться с Киевом?

              В самый канун нового 2020 года Газпром и Украина подписали большую пакетную сделку, которая должна обеспечить транзит российского газа через украинскую территорию после 31 декабря. Об этом стало известно в ночь на вторник из заявления председателя правления Газпрома Алексея Миллера.

              «После пяти дней непрерывных двусторонних переговоров в Вене приняты окончательные решения и достигнуты финальные договоренности», – цитировал Миллера ТАСС. «Целый пакет соглашений и контрактов», по словам руководителя Газпрома, позволил восстановить баланс интересов сторон.

              Договор заключили: с российской стороны – Газпром, а с украинской сразу три субъекта – старый партнер по переговорам («Нафтогаз Украины»), недавно созданная структура («Оператор газотранспортной системы Украины») и украинский минюст.

              В «Нафтогазе Украины» заявили, что договоренность предполагает «гарантированные объемы» поставок газа для транзита в Европу (65 млрд кубометров в 2020-м и по 40 млрд кубов в 2021–2024 годах). При этом, по словам украинской стороны, остается опция дополнительных объемов транзита «с большей гибкостью бронирования, которые будут оплачиваться по более высокому тарифу».

              В числе прочего Газпром и Нафтогаз подписали документ, который предусматривает отзыв всех арбитражных и судебных исков друг против друга, по которым не принято окончательных решений. Кроме того, стороны договорились об отказе в будущем от всех возможных претензий по предыдущим контрактам на поставку и транзит (речь идет о сделке, заключенной 19 января 2009 года).

              Накануне стало известно, что Москва и Киев разрешили одну из затянувшихся юридических коллизий – в инвестиционном арбитраже было подписано мировое соглашение Газпрома и минюста Украины по антимонопольному спору.

              Как ранее сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков, в ходе нынешних переговоров Россия сделала уступку Украине. Эксперт напомнил: после того, как 20 декабря три стороны – Украина, Россия и Еврокомиссия – подписали протокол по транзиту газа через украинскую территорию, Россия согласилась исполнить решение Стокгольмского арбитража и выплатила Украине 2,9 млрд долларов. Это решение было названо частью пакетной сделки по транзиту газа. Газета ВЗГЛЯД тогда написала, что соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.

              В итоге долгих переговоров была снята угроза того, что 1 января 2020 года, в 10 часов утра, транзит газа официально бы прекратился. В Нафтогазе ожидаемо приветствовали заключение сделки, заключенной в последний момент, поздним вечером 30 декабря.

              «Тот факт, что мы подписали контракт на транзит по принципу «качай или плати» на пять лет (2020–2024 годы – прим. ВЗГЛЯД) – является неординарным событием в таких условиях. Замечу, что это первый раз в истории Украины, когда Газпром заключил контракт на транзит по европейскому принципу «качай или плати», – написал исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко в соцсети Facebook.

              Эксперт Игорь Юшков ранее предположил, что откладывание подписания сделки было вызвано желанием Украины поторговаться о тарифе за транзит. Сейчас возникли проблемы с «Северным потоком – 2», строительство трубопровода приостановлено из-за санкций, и из этого Киев делал вывод: «Россия будет через нас качать газ в Европу за любую транзитную плату». «Желание задрать тариф вполне может появиться у Украины. Они могут сказать: если вы меняете на 10-20 процентов в сутки объемы прокачки, то это нестандартная работа для нашей газотранспортной системы, поэтому платите повышенный тариф», – пояснил Юшков.

              По оценке замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, сторонам удалось достигнуть компромиссного решения.

              «Это победа здравого смысла, которая достигнута в очень короткие сроки и в крайне тяжелой обстановке. Буквально за три недели удалось развязать «сложносочиненные» узлы многочисленных судебных разбирательств и заключить новый контракт на транзит на взаимоприемлемых условиях.

              Естественно, что сторонам пришлось пойти на уступки, – сказал Гривач газете ВЗГЛЯД. – Но это позволит получить стратегические выгоды и не допустить стратегические потери и для России, и для Украины, и для Европы. Если и есть в этой истории проигравшие, то это США, которые были заинтересованы в транзитном кризисе для того, чтобы расчистить место под свой сжиженный природный газ (СПГ) и при этом поднять на него цены».

              Европа вздохнула спокойно?

              Судя по записи в Twitter, которую оставил еще накануне замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, европейские потребители российского газа вздохнули спокойно. «Все приготовления для транзита газа по украинскому маршруту закончены. Отличная новость для энергетической безопасности Европы!» – подчеркнул Шефчович.

              «Я глубоко признателен за тяжелую работу и усилия! На основе политической договоренности, заключенной на прошлой неделе между Россией, Украиной и Еврокомиссией, транзитный договор между соответствующими компаниями, обеспечивающий непрерывные поставки газа в Европу с 1 января 2020 года, теперь подписан», – отметил еврочиновник.

              Правда, остается осадок, если вспомнить о странном поведении Словакии накануне подписания российско-украинской сделки. Украинское издание «Зеркало недели» сообщило со ссылкой на свои источники: в ходе венских переговоров в последний момент возникла проблема – Словакия отказалась принимать газ в пункте Капушаны, хотя должна выполнять обязательства перед ЕС. Для разрешения сложившегося конфликта глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон был вынужден вылететь в Брюссель для встречи с представителями оператора ГТС Словакии – Eustream, заявил источник украинского издания.

              Об Украине забыть не получится

              Кроме того, по оценке Игоря Юшкова, переговорный процесс показал: теперь России и Евросоюзу, решая газовые проблемы с Украиной, придется иметь дело с двумя субъектами – Нафтогазом, за которым стоят интересы старых элит времен Петра Порошенко, и новой структурой «Оператор ГТС Украины», которая выражает интересы Владимира Зеленского и его окружения.

              Директор Института национальной энергетики, главный редактор журнала «Газпром» Сергей Правосудов отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД:

              «Эта сделка – неизбежный компромисс. Нам хотелось бы забыть об Украине, но пока не получается. Обходные мощности не готовы. Украину заменить невозможно, поэтому было очевидно, что какое-то соглашение будет подписано и оно будет компромиссным.

              Ни одна из сторон не будет удовлетворена в своих запросах. Украина хотела контракт на 10 лет, Россия на меньший срок, в итоге стороны сошлись на компромиссе в пять лет».

              Правосудов отметил, что постепенно будут вводиться и наполняться мощности «Северного потока – 2». «Когда мощности вводят в эксплуатацию, их нельзя на полную силу вводить. Это делается постепенно по согласованию с потребителями, поэтому как раз это время уйдет на вывод мощностей на полную силу. Что будет дальше, непонятно, потому что не ясно, сколько российского газа будет закупать Европа через пять лет. Если она увеличит закупки, то украинский маршрут будет востребован, если объем закупок останется на уровне текущего или прошлого года, то тогда украинский маршрут, может, и не понадобится», – добавил эксперт.

              «В политическом отношении ничего не изменилось. Транзит как был, так и есть. А поставок нет и не было. Эта сделка была необходимостью, потому что у Газпрома есть контракты, которые надо выполнять. Все транзитные риски на Газпроме. О поставках на Украину не договорились до сих пор. Они могут начаться, но пока нет», – заключил собеседник.

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