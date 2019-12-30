Киев заявил о подписании мирового соглашения по спору с Газпромом

Газпром и Украина подписали мировое соглашение по антимонопольному спору, сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

«Украина и Газпром подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже», – написал он в Facebook, опубликовав фотографию документа, на котором стоят подписи представителя Газпрома Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.

Лещина добавил, что «подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к которым стремилась Украина».

Ранее в понедельник пресс-служба «Оператора ГТС Украины» сообщила, что переговоры между Газпромом и «Оператором газотранспортной системы Украины» в Вене завершены, но о подписании окончательных документов речь пока не идет.

Перед этим источник сообщил, что Россия и Украина не успели подписать мировое соглашение по транзиту российского газа в Европу до 29 декабря. Именно это требование было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

Напомним, 20 декабря стороны подписали протокол, определяющий договоренности долгосрочного транзита российского газа через украинскую территорию. Также Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.

В рамках соглашения Газпром выплатил Украине 2,9 млрд долларов. При этом вице-премьер Дмитрий Козак назвал выплату Украине 3 млрд долларов «каплей в море».

Кроме того, глава Минэнерго Украины Алексей Оржель намекнул, что тариф для Газпрома за транзит российского газа в 2020-2024 годах по новому соглашению в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем, и компания будет ежегодно платить 3 млрд долларов. Перед этим премьер Дмитрий Медведев заявил, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что газовое соглашение с Украиной стало вынужденным компромиссом.