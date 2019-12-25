СМИ: Украина добилась удвоения транзитного тарифа для Газпрома

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель намекнул, что тариф для Газпрома за транзит российского газа в 2020-2024 годах по новому соглашению в среднем вырастет вдвое по сравнению с текущим уровнем, и компания будет ежегодно платить 3 млрд долларов.

Украинский тарифный регулятор НКРЭКУ во вторник опубликовал новые тарифы на транспортировку газа, в том числе для транзита. Тариф на транспорт газа между Суджей на границе с Россией и Вельке-Капушанами на границе со Словакией составит около 30,6 долларов за 1 тыс. кубометров с учетом сезонных повышающих коэффициентов. Это чуть ниже, чем действующий транзитный тариф для Газпрома на этом направлении – 32,4 доллара за 1 тыс. кубометров. Однако установленный НКРЭКУ тариф представляет собой лишь нижнюю планку тарифа, который Газпром реально будет платить в 2020-2024 годах по новому соглашению с Украиной.

Согласно существующим договоренностям, Газпром будет платить фиксированный платеж Нафтогазу. Тот заключит контракт с оператором газотранспортной системы Украины и заплатит ему тариф, установленный НКРЭКУ. Таким образом, разница между платежом Газпрома и тарифом НКРЭКУ сформирует маржу Нафтогаза.

На то, каков может быть платеж Газпрома Нафтогазу, намекнул накануне министр энергетики Украины Алексей Оржель. По его словам, за пять лет контракта Газпром заплатит 15 млрд долларов.

Исходя из этих слов, российская компания, несмотря на снижение объемов транзита по новому контракту до 65 млрд кубометров в 2020 году и 40 млрд кубометров в 2021-2024 годах, будет платить Украине столько же, сколько и в 2018-2019 годах, – около 2,9 млрд долларов в год. Средний тариф может составить около 64 долларов за 1 тыс. кубометров, что по меньшей мере втрое выше, чем по «Северному потоку». Исходя из тарифа НКРЭКУ, Нафтогаз получит примерно половину этой суммы, или 1,5 млрд долларов ежегодно.

Как пишет «Коммерсант», если утверждения Киева правдивы, это меняет представление о новом контракте. Вместо сбалансированного решения он теперь выглядит как вынужденный шаг для Газпрома, который не успел достроить свои обходные газопроводы к 1 января и вынужден согласиться на любые условия, чтобы не понести еще большие потери в случае прерывания транзита. В таком случае, когда «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» будут готовы, у Газпрома может возникнуть сильное искушение пересмотреть контракт с Украиной.

В то же время, отмечает издание, давать оценки еще рано, поскольку полная картина пакетной договоренности по газу по-прежнему не ясна.

Напомним, премьер Дмитрий Медведев заявил, что газовый протокол между Россией и Украиной является компромиссным решением.

В то же время в Нафтогазе сообщили об опасениях по поводу отзывов Киевом исков к российской стороне. В компании предположили, что Москва может после этого отказаться от транзита газа через Украину.