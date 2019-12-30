Эксперт объяснил возможные причины задержки подписания газового контракта с Украиной

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30 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 23:44  |  vz.ru
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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
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Россияне избавились от «черных очков»

Россияне стали замечать позитивные усилия властейФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
2019 год начинался для российской власти с вызовов. После пенсионной реформы снижались рейтинги, другая реформа – мусорная – только вступала в силу. Однако завершается год для власти весьма удачно. Рейтинги снова выросли, протесты пошли на убыль, а в сентябре все кандидаты федерального центра с ходу выиграли губернаторские выборы с высокими результатами. В чем разгадка такого феномена? Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Почему Украина просит электричество у «агрессора»

Россию и Украину по-прежнему связывают многие связи, в том числе электрическиеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина переживает очередной скандал, связанный с Россией. На этот раз речь идет о поставках в страну российской электроэнергии, и сам этот факт крайне возмущает особо отъявленных сторонников незалежности. Почему Киев не может обойтись без российского электричества и как на этом обстоятельстве наживался в том числе Порошенко? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...
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Снимите, наконец, нормальное кино о войне!

Владимир Веретенников, Журналист
Можно буквально по пальцам пересчитать картины последних лет, в которых советский солдат изображен достойно: как герой, чьими жертвами и усилиями до сих пор существует русский народ. Подробности...
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На теме еды в России хайп уже не поймаешь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
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              Эксперт объяснил возможные причины задержки подписания газового контракта с Украиной

                 30 декабря 2019, 22:55
              Фото: Gleb Garanich/Reuters
              Текст: Михаил Мошкин

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              России для подписания контракта на транзит газа необходимо договариваться на Украине сразу с несколькими экономическими и политическими группами. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил эксперт Игорь Юшков, комментируя задержку подписания контракта на транзит газа. По его мнению, в Киеве понимают сложности, вызванные задержкой ввода в строй «Северного потока-2» и поэтому могут выдвигать Москве новые условия.

              «То, что сейчас правительство Украины выдает какие-то разрешения на то или это – все это, конечно, хорошо, но это по сути ничего не значит. Дело в том, что, в конце концов, нужно подписать договоры, на которые выдаются эти разрешения», – отметил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

              Речь идет об обнародованном в понедельник распоряжении правительства Украины – дать согласие Нафтогазу на две сделки: мировое соглашение по судам и договор с Газпромом об организации транзита на предстоящие пять лет.

              Ранее в понедельник пресс-служба «Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины» сообщила, что переговоры, которые шли в Вене между этой структурой и Газпромом завершены, но о подписании окончательных документов речь пока не идет. Перед этим источник сообщил, что Россия и Украина не успели подписать мировое соглашение по транзиту российского газа в Европу до 29 декабря. Именно это требование было условием для подписания нового транзитного договора с 1 января 2020 года.

              О какой-либо «окончательной точке» в разрешении газового спора говорить явно рано, пояснил Юшков. «Точка будет поставлена тогда, когда на руках будут коммерческие соглашения Газпрома, и соответственно, Нафтогаза Украины – как посредника в этих транзитных делах», – подчеркнул эксперт.

              Юшков также обратил внимание, что с российской стороны присутствует один подписант – Газпром, а с украинской два: НАК «Нафтогаз» и «Оператор  ГТС Украины». Эксперт пояснил:

              «Судя по протоколу по транзиту газа через Украину, подписанному 20 декабря тремя сторонами: Украиной, Россией и Еврокомиссией, – должна быть выстроена следующая цепочка. Газпром подписывает соглашение с Нафтогазом, Нафтогаз выступает как некий оператор-посредник, который организует транзит газа на Украине. А для этого Нафтогаз, в свою очередь, подписывает договор с новой структурой – «Оператором ГТС». Получается цепочка из трех компаний. Когда у всех из них будет по экземпляру договоров, тогда, наверно и будет поставлена точка – и тогда 1 января 2020 года в 10 часов утра транзит не закончится».

              «Нафтогаз в течение всего периода переговоров, весь 2019 год играл очень важную роль. Сначала Газпрому приходилось с вести диалог с Нафтогазом, потому что в Москве хотели, чтобы Нафтогаз отказался от выплаты 2,9 млрд долларов. Потом, видимо, добавилось то, что европейцы поставили условия: российской стороне нужно будет договариваться о транзите не только с «Оператором ГТС», но и с Нафтогазом», – отметил Юшков.

              После подписания протокола от 20 декабря мы видим промежуточный результат долгих и сложных переговоров, определенный компромисс, подчеркнул эксперт. По его мнению, «в том числе, компромисс будет заключаться в том, что будут учтены интересы сразу нескольких экономических и политических групп, действующих на Украине.

              Новый «Оператор ГТС» – это, по сути, структура Владимира Зеленского и тех, кто за ним стоит. Можно сказать, это правительственная структура. В свою очередь, за Нафтогазом стоят старые элиты времен Петра Порошенко».

              «Получается, что Газпром вынужден договариваться и с теми, и с другими. Сейчас дождемся подробностей. Вероятно, может оказаться так, что Газпром и тем, и другим должен будет платить за транзит», – предполагает эксперт. Вопрос, кому и сколько будет платить, какова будет формула ценообразования на прокачку газа – это и стало тем предметом торга, из-за которого сейчас тянут с подписанием, полагает Юшков. «Ведь собирались договариваться до 30 декабря, но договора нет. Вторник – последний день. Поэтому риски того, что не договорятся, есть», – прогнозирует Юшков.

              «Появляется информация о том, что Словакия чем-то недовольна», – добавил Юшков. Действительно, украинское издание «Зеркало недели» сообщило со ссылкой на свои источники: контракт не могут подписать из-за неожиданно возникших проблем со Словакией. «Проблема заключается в том, что Словакия отказалась принимать газ в пункте Капушаны, хотя должна выполнять обязательства перед ЕС. Для разрешения сложившегося конфликта (глава «Оператора ГТС Украины» Сергей) Макогон вылетел в Брюссель для встречи с представителями оператора ГТС Словакии – Eustream», – заявил источник украинского издания.

              «Странно, ведь Словакия должна действовать в рамках законов Евросоюза. Если к стране – члену ЕС обращаются компании за прокачкой газа по своей территории для нужд ЕС, она обязана оказать такие услуги, согласно Третьему энергопакету Евросоюза», – заметил Юшков.

              При этом в интервью ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что вопрос о транзите российского газа в ЕС через Украину решен, и на ближайшее время перестал быть проблемой, отметил Юшков. Это заявление можно трактовать следующим образом: есть подписанный протокол от 20 декабря, и потому предполагается, что Украина взяла на себя обязательства заключить договоры на всех уровнях.

              «Но дьявол кроется в деталях: украинская делегация может трактовать довольно широко пункт о подписании транзитного договора. Там написано, что транзит может идти на европейских условиях, по европейским нормам. Значит, предполагается, что тариф тоже должен будет быть среднеевропейским. Но у украинской стороны довольно велик соблазн накинуть кучу повышающих коэффициентов на транзит», – пояснил Юшков.

              На ваш взгляд

               
              Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?



              Обсуждение: 81 комментарий
              Расчет Киева прост: сейчас возникли проблемы с «Северным потоком-2», строительство приостановлено из-за санкций, и из этого делается вывод – «Россия будет через нас качать газ в Европу за любую транзитную плату», полагает собеседник.

              «Такое желание задрать тариф вполне может появиться у Украины. Они могут сказать: если вы меняете на 10-20 процентов в сутки объемы прокачки, то это нестандартная работа для нашей газотранспортной системы, поэтому платите повышенный тариф, – отметил Юшков. – Вполне возможно, что эти мелочи, которые определяют итоговый тариф, и вызвали много споров. Но эти нюансы могут знать лишь непосредственные переговорщики».

              «Деваться некуда – транзит нужен, поскольку «Северный поток-2» должен быть достроен лишь во второй половине 2020 года – предполагается, что его достроит российский трубоукладчик «Академик Черский», – резюмировал Юшков. Он добавил, что пока нет контракта, рано и говорить о том, кто больше выиграл.

              «Нашей уступкой Украине, думаю, было исполнение решений Стокгольмского арбитража по 2,9 млрд долларов. Ведь изначально мировое соглашение подразумевало, что мы отказываемся от претензий, и в том числе от выплаты этих 2,9 миллиардов», – подчеркнул  эксперт Фонда национальной энергетической безопасности. «Что же касается вопроса о транзите, то все зависит от тарифа. Если тариф будет высоким – значит это победа Киева, продавившего свою позицию «Без СП-2 вы все равно подпишете». Если средним – то это плод компромисса, если низким (что маловероятно) – то это будет победой Газпрома», – заметил в заключение Юшков.

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