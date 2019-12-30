Взгляд
30 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 11:36  |  vz.ru
Разделы

Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россияне избавились от «черных очков»

Россияне стали замечать позитивные усилия властейФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
2019 год начинался для российской власти с вызовов. После пенсионной реформы снижались рейтинги, другая реформа – мусорная – только вступала в силу. Однако завершается год для власти весьма удачно. Рейтинги снова выросли, протесты пошли на убыль, а в сентябре все кандидаты федерального центра с ходу выиграли губернаторские выборы с высокими результатами. В чем разгадка такого феномена? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Украина просит электричество у «агрессора»

Россию и Украину по-прежнему связывают многие связи, в том числе электрическиеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина переживает очередной скандал, связанный с Россией. На этот раз речь идет о поставках в страну российской электроэнергии, и сам этот факт крайне возмущает особо отъявленных сторонников незалежности. Почему Киев не может обойтись без российского электричества и как на этом обстоятельстве наживался в том числе Порошенко? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

На теме еды в России хайп уже не поймаешь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Вциомовские цифры забивают гвозди в крышку гроба любым попыткам эксплуатировать тему голода в России. За двадцать лет страна продуктового изобилия и продовольственного благополучия преодолела и изжила эту больную для себя тему. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев

Подвиг декабристов подготовил все беды ХХ века

Сергей Худиев, публицист, богослов
Парадокс в том, что фрондирующая интеллигенция, в целом резко враждебная к советскому официозу, считала декабристов героями – и считает до сих пор. Это в силу извращенного представления о добре и зле: все, что плохо для русского государства – хорошо. Подробности...
Обсуждение: 400 комментариев

Половой акт может запросто превратиться в гражданский

Алексей Алешковский, сценарист
Правдивые истории смотреть всегда больно, потому что мы с детства знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Нам нужна только своя правда, и мы готовы на все, чтобы растоптать чужую. Потому что иначе ее придется принять. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    Столкновение военных России и США в Сирии

    Спасибо американцам за наши Курилы

    Права пассажира поезда, о которых мало кто знает

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...

      Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

      Президент Владимир Путин прибыл из Крыма на материк по новой железнодорожной ветке, проложенной над Керченским проливом. Таким образом, глава государства фактически запустил движение поездов между полуостровом и остальной Россией. Это событие знаменует окончательное транспортное воссоединение Крыма и остальной страны
      Подробности...

      Календарь Роскосмоса в стиле «пин-ап» возмутил феминисток

      Живущий в США российский художник Андрей Тарусов на своей странице в Facebook опубликовал календарь на 2020 год, сделанный по заказу одного из дочерних предприятий Роскосмоса для зарубежных партнеров корпорации. Пост сразу вызвал неоднозначную реакцию, особенно со стороны женской аудитории
      Подробности...
      Обсуждение: 20 комментариев
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

          Как вы оцениваете договоренности между Газпромом и «Нафтогазом» о продолжении транзита газа через Украину?
          • Как победу России

          • Как победу Украины

          • Как победу обеих стран

            Перейти а раздел…

            Главные ошибки автомобилистов зимой

            Когда выгоднее всего покупать автомобиль?

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт оценил идею единого названия российских самолетов
              Захарова объяснила вызов российского посла в МИД ПольшиЗеленский поблагодарил ПутинаСу-57 решили оснастить новым оружиемНазван самый разбогатевший за год российский миллиардер
              Пушков напомнил о планах Польши стать союзником ГитлераРПЦ указала на единый замысел в действиях раскольников в Черногории и на УкраинеВоенных США в Ираке обстреляли «Катюшами»Американский фонд потратил на поддержку активистов в России 1 млн долларов
              Немцы назвали способных решить мировые проблемы политиковОсвобожденные жители Харькова рассказали о лжи украинских СМИ и пытках в СБУКитайского ученого приговорили за изменение генома человеческих эмбрионовКосмонавт Падалка раскрыл причины проблем России в космосе

              тотальный ребрендинг


              Российским самолетам дадут единое название

              ближний восток


              Стало известно о нападении Турции на войска Сирии

              пакт Молотова-Риббентропа


              Премьер Польши заявил о «союзе Гитлера и Сталина»

              Видео

              война в донбассе


              Обмен пленными обнажил масштаб репрессий на Украине

              «Кинжал» и «Циркон»


              Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

              церковный раскол


              Черногория умудрилась превзойти Украину по наглости

              штраф авиакомпаний


              Киев напрасно обрадовался первым доходам от Крыма

              важнейший газовый проект


              «Северный поток – 2» достроит корабль из Нигерии

              Наступление хаоса


              Тимофей Бордачёв: Впереди «ревущие двадцатые»

              Налоговый мониторинг


              Екатерина Звягина: Какие нововведения ждут российский бизнес

              Новогодний обмен


              Павел Волков: Зеленского пытаются подставить при обмене пленных

              на ваш взгляд


              Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?

              Почему Украина просит электричество у «агрессора»

              Россию и Украину по-прежнему связывают многие связи, в том числе электрические   30 декабря 2019, 11:34
              Фото: Valentyn Ogirenko/Reuters
              Текст: Николай Стороженко

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Украина переживает очередной скандал, связанный с Россией. На этот раз речь идет о поставках в страну российской электроэнергии, и сам этот факт крайне возмущает особо отъявленных сторонников незалежности. Почему Киев не может обойтись без российского электричества и как на этом обстоятельстве наживался в том числе Порошенко?

              Когда-то в советской прессе был отдельный жанр материалов – письма граждан. Трудящиеся, коллективы заводов писали обращения в газету, жаловались на беспорядки и нарушения. Несмотря на весь пафос декоммунизации, на Украине этот жанр возрождают. 

              Троицкий сельсовет Днепропетровской области обратился с письмом не в газету, а сразу к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Ну о чём могут написать депутаты сельсовета? Дорога в ямах, школа без ремонта, фельдшерский пункт без лекарств? Не в этот раз.

              Депутаты просят запретить импорт электроэнергии из России: «С 1 октября 2019 года начался импорт электроэнергии из страны-агрессора – России, который в ноябре увеличился в три раза по сравнению с октябрем и достиг 15% украинского рынка. В результате этого начали останавливаться украинские ТЭС и шахты». А все из-за соответствующего закона, который подписал глава украинского государства.

              Тут даже не знаешь, с чего начать. Попробуем обо всём и понемногу.

              Дохозяйствовались

              Депутаты сельсовета умудрились дважды соврать в таком небольшом абзаце. Во-первых, ни о каких 15% рынка и речи не идёт. Украина потребляет 150-155 млрд кВт·ч электроэнергии в год, то есть 15% от рынка в годовом измерении – это больше 20 млрд кВт·ч. Между Украиной и Россией банально нет ЛЭП, способных передать такие объёмы электроэнергии. Поэтому, вероятно, речь идёт о 15% рынка балансировки энергосистемы (о второй лжи чуть позже). 

              Выполняют эту функцию балансировки тепловые станции – их можно быстро запустить в работу и столь же быстро вывести в резерв, когда пройдены суточные пики. На рынке электроэнергии своя специфика и киловатт киловатту рознь. В частности, работа балансирующих мощностей стоит ощутимо дороже энергии, которую дают АЭС. И неслучайно практически вся тепловая генерация на Украине приватизирована ещё в 2000-х.

              Кроме того, с 2017 года работа украинских ТЭС стала ещё дороже – после того, как украинские власти ввели транспортную блокаду ЛДНР и отказались покупать тамошний уголь. Дотации остальным шахтам отменили, заменив их искусственной закупочной госценой на уголь, привязанной к стоимости импорта. В итоге себестоимость киловатта сильно подскочила. Балансировать энергосистему Украины стало очень дорого, а не балансировать её невозможно.

              К тому же тепловики – не единственные, кто рвётся зачерпнуть поглубже из единого тарифа. На Украине растёт доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ): 4,6 ГВт на 1 октября (ещё в начале года было чуть больше двух ГВт). Государство обязано выкупать эту энергию по цене до 0,18 евро/кВт·ч, то есть примерно вдвое выше её розничной стоимости.

              Логично, что Антимонопольный комитет Украины предлагал импортировать недорогую электроэнергию из-за рубежа. Получается, что все деньги рынка уходят тепловикам и «альтернативщикам», а государству (диспетчеру, регулятору и атомным станциям) остаётся дуля с маком. Но фокус в том, что импортировать можно только из России и Белоруссии. И во времена Петра Порошенко все эти инициативы рубились на корню. Не только из ложного патриотизма, но об этом после.

              Импорт с фиговым листом

              Самое время рассказать о второй лжи депутатов сельсовета. По факту закупать электроэнергию у России Украина начала не в октябре, а ещё летом. Просто тогда это оформлялось не как коммерческий импорт (для него необходим двусторонний договор, да и до сентября такие закупки на Украине были законодательно запрещены), а как аварийные поставки. Энергосистемы Украины и России – части некогда единого целого. И даже сейчас между Украиной и РФ действуют межправительственные соглашения, заключённые ещё в начале 1990-х. Они позволяют соседям подстраховывать друг друга на случай форс-мажоров.

              С этими аварийными поставками получилось совсем смешно: «...ещё в конце июля господин Демчишин дал указание оформлять импорт как [аварийные] перетоки по цене 0,08 доллара за 1 кВт·ч», – описывал ситуацию «Коммерсант». 0,08 доллара – это вдвое дороже, чем Украина платит за российское электричество теперь, когда всё оформили официально. А летом Украина делала морду кирпичом и платила вдвое дороже, только чтобы не признавать, что возобновила импорт – впервые с 2015 года.

              Скрывать это были причины. Украина закупает у «агрессора» топливо для АЭС, газ (через виртуальный реверс, но по факту газ отбирается из экспортной трубы), уголь. До недавнего времени – дизтопливо. А теперь ещё и электроэнергию.

              Любой, кто в состоянии сложить 2+2, покрутит пальцем у виска: «Хлопцы, какой агрессор? Вы же все энергоносители там закупаете». А это плохо для имиджа пострадавшей Украины. Всё сложнее объяснять европейцам, ради чего те вводили санкции.

              Кто кого?

              Депутаты сельсовета не первые и даже не вторые, кто требует от Зеленского запретить импорт российской электроэнергии. Лоббисты тепловой генерации (а вся она находится под контролем олигарха Рината Ахметова) пытаются продавить это решение ещё с сентября – ровно с того момента, как в парламенте проголосовали за правки в закон, сделавшие импорт снова легальным. Как раз после этого и отпала необходимость делать вид, что миллионы кВт·ч – это аварийные закупки. 

              Искусственное взвинчивание себестоимости производства ТЭС примирило Ахметова и Порошенко: и тот и другой неплохо нажились на этой схеме.

              Настолько неплохо, что обстоятельства введения и действия формулы «Роттердам+» – одно из обстоятельств расследования украинскими антикоррупционными структурами деятельности Порошенко на посту президента. И этих доходов хватит, чтобы из любого утюга неслись псевдопатриотические басни об угрозах импорта российской электроэнергии, остановленных электростанциях и голодающих шахтёрах. Шахтёрские бунты стали одной из примет президентства Порошенко, хотя последний раз Украина видела такое ещё в 90-х. Только до последнего момента на шахтёров всем было плевать – как только не возникла угроза сверхприбылям тепловой генерации. 

              В общем, ситуация для Украины типичная. На одной чаше весов интересы олигарха, владеющего примерно 83% тепловой генерации Украины. На другой – интересы всех остальных, будь то частное лицо или компания. Импортный киловатт обходится примерно вдвое дешевле того, что приходится платить украинским ТЭС (0,9 гривны против 1,8-2 грн/кВт·ч). А это – возможность повременить с ростом тарифа или даже уменьшить украинцам сумму коммунальных платежей: выборная популярность Зеленского пошла вниз, самое время бросить избирателям какую-то кость.

              Мы же со своей стороны отметим вот что. Четыре года назад украинские и крымско-татарские националисты подорвали ЛЭП, поставлявшую электроэнергию в Крым. Самые проницательные уже тогда говорили, что слишком уж радоваться этой «перемоге» украинцам не следует: пройдёт лет пять, и Крым сам станет поставлять электроэнергию Украине.

              С небольшими поправками, но так оно и произошло.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............