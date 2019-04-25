Нацбанк Украины спрогнозировал повышение цен на газ для населения на 15%

Осенью 2019 года цена на природный газ для населения Украины вырастут на 15%, сообщил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

«Мировые цены на газ сейчас находятся на очень низком уровне – около 170 долларов за тыс. кубометров. Средняя цена в этом году, по нашим прогнозам, будет намного выше. Но ниже, чем мы закладывали изначально. 250 долларов примерно – средняя цена на этот год. И это означает, что осенью тарифы увеличатся на 15%», – цитирует Сологуба телеканал Newsone.

По словам замглавы Нацбанка Украины, в 2020 году ожидается замедление роста тарифов на газ до 7%.

Ранее украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54% до 8 тыс. 247 гривен (307 долларов) за 1 тыс. куб. м.

В феврале сообщалось, что украинцев ждет очередное повышение тарифов на газ во втором квартале 2019 года для того, чтобы Украина могла обеспечить выплаты по внешним долгам. Также ожидается, что с 1 января 2020 года цена на газ для украинцев вырастет до 12 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом.