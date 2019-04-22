Правительство Украины согласовало снижение цен на газ для населения

Украинское правительство и компания «Нафтогаз Украины» согласовали снижение цен на природный газ для населения и тепловой генерации с 1 мая на 3,54%, сообщил «Нафтогаз».

«По поручению кабинета министров Украины «Нафтогаз Украины» совместно с представителями правительства разработал новый механизм определения регулируемой цены», – передает ТАСС сообщение «Нафтогаза».

Отмечается, что новый механизм позволит не только избежать повышения стоимости газа для населения с 1 мая 2019 года, но и снизить ее до 8 тыс. 247 гривен (307 долларов) за 1 тыс. куб. м – это конечная розничная цена. Таким образом, с 1 мая предельная регулируемая цена на природный газ снизится с 8 тыс. 550 гривен за тыс. куб. м до 8 тыс. 247 гривен – на 3,54%.

Ранее в штабе выигравшего на президентских выборах на Украине Владимира Зеленского заявили, что «это не совсем прерогатива президента».

Между тем, в феврале сообщалось, что украинцев ждет очередное повышение тарифов на газ во втором квартале 2019 года для того, чтобы Украина могла обеспечить выплаты по внешним долгам.

Также, как ожидается, с 1 января 2020 года цена на газ для украинцев вырастет до 12 тыс. гривен за 1 тыс. кубометров, что означает 12-кратный рост его стоимости по сравнению с 2013 годом.