Стало известно о пяти украинских компаниях, подписавших контракт с Газпромом

Соглашение с Газпромом о поставках газа с 1 января 2020 года подписали пять украинских компаний, сообщил информированных источник на нефтегазовом рынке.

«Пять украинских компаний подписали контракт с российской компанией «Газпром» о поставках газа с 1 января 2020 года», – сообщил источник «ЛигаБизнесИнформ».

О каких именно компаниях и о каких объемах газа идет речь, источник не уточнил.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Газпром и «Нафтогаз» достигли принципиальных договоренностей о продолжении транзита газа через Украину. Кроме того, Москва и Киев решили обсудить после Нового года прямые поставки газа на Украину.