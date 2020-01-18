Оператор ГТС Украины оценил эффект контракта с Россией по газу

Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон сообщил, что тарифы на транспортировку газа для потребителей Украины могли бы вырасти в четыре раза без нового транзитного контракта с Россией, подписание которого позволило даже снизить их.

«Если б мы не провели анбандлинг (отделение оператора ГТС от «Нафтогаза») и не подписали новое соглашение о транзите газа из РФ в Европу, то тарифы на транспортировку газа для украинских потребителей могли б вырасти в 4 раза. Наличие же нового контракта позволило национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, даже снизить тарифы на транспортировку для наших потребителей», – написал Макогон в Facebook.

Он также напомнил, что из-за реализации проекта «Турецкий поток» Украина потеряла 15 млрд кубометров транзита в год. «Реализация Газпромом «Турецкого потока» сильно ударила не только по Украине (мы лишились 15 млрд кубометров транзита в год). Больше всех пострадала Молдова, так как они лишилась практически всей транзитной выручки. Фактически через их ГТС остался транзит только для Румынии (примерно 5 млн в сутки), но и он может скоро прекратиться, если Газпром начнет поставлять газ в Румынию со стороны Болгарии», – добавил Макогон.

Ранее на Украине высказали недовольства из-за запуска «Турецкого потока».

Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по транзиту газа через Украину. Транзитный контракт на пять лет гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.