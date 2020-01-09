На Украине остались недовольны последствиями запуска «Турецкого потока»

Запуск «Турецкого потока» привел к снижению транзита газа через Украину в 2020 году на 15 млрд кубометров, сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня пафосно был запущен «Турецкий поток». … К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние. Транзит газа через Украину в Балканском направлении с 01.01.2020 осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину», – объяснил Макогон в Facebook.

Он уточнил, что это приведет к снижению транзита голубого топлива через Украину в 2020 году на 15 млрд кубометров.

Ранее Макогон сообщил о выполнении заявки на транзит газа в полном объеме и постепенном выходе на запланированные объемы транзита.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, с чем связано падение объемов газа.

В среду президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.

«Турецкий поток» – газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.