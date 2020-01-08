Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально открыли газопровод «Турецкий поток» в Стамбуле.

«Все присутствующие на официальной церемонии запуска новой газовой магистрали являются свидетелями действительно важного события не только для России и Турции, но и для государств Южной Европы, для всего европейского континента», – сказал Путин, передает РИА «Новости».

Президент России также отметил, что успешная реализация совместного масштабного проекта «Турецкий поток» свидетельствует о значимых результатах российско-турецкого стратегического партнерства.

Отмечается, что на церемонии также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

«Турецкий поток» – газопровод, состоящий из двух ниток мощностью по 15,75 млрд кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая – для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Ранее на церемонии ввода в эксплуатацию газопровода Путин и Эрдоган отметили образцовый уровень сотрудничества России и Турции.

До этого лидеры стран провели переговоры в Стамбуле в формате «один на один» в присутствии переводчиков.