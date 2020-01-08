Началась встреча Путина и Эрдогана «один на один»

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Стамбуле в формате «один на один» в присутствии переводчиков.

Встреча двух лидеров проходит в закрытом для прессы режиме, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что одной из главных тем переговоров станет напряженность в отношениях Вашингтона и Тегерана на фоне убийства иранского генерала Касема Сулеймани.