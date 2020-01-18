Ученые нашли единственное объяснение гибели динозавров

Динозавры вымерли из-за падения гигантского метеорита, а не вулканической активности на Земле, заявили ученые из Йельского университета в США.

Палеоклиматологи установили, что извержения вулканов в регионе Деканские траппы (Индия) влияли на окружающую среду задолго до массового вымирания динозавров, которое случилось 66 млн лет назад, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Phys.org.

Для установления точного выброса вулканического газа исследователи сравнили глобальное изменение температуры и наличие изотопов углерода из морских окаменелостей с моделями климатического эффекта, который образуется в результате мощного выброса углекислого газа в атмосферу.

Выяснилось, что большая часть углекислого газа попала туда задолго до удара метеорита.

Вулканическая активность в позднем меле вызвала постепенное глобальное повышение температуры примерно на два градуса, но не массовое вымирание. Некоторые виды динозавров, по словам ученых, мигрировали к Северному и Южному полюсам, но вернулись задолго до столкновения с астероидом.

Соответственно, метеоритный удар был единственной причиной смерти динозавров.

При этом ученые допускают возможность ошибки в своих выводах и готовы пересмотреть свое мнение при наличии существенных доказательств.

Ранее в Таиланде нашли новый вид динозавров.

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