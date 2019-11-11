Новый вид динозавров нашли в Таиланде

Палеонтологи из университета Маха Саракхам в Таиланде нашли в провинции Нонг Буалампху на северо-востоке страны в «долине динозавров» останки нового вида древних рептилий, которые проживали на территории страны миллионы лет назад.

Вид назван Vayuraptor в честь индуистского бога ветра Ваю. Обнаруженный вид является «дальним родственником» более крупного тираннозавра, на территории Таиланда он проживал более 60 млн лет назад, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интернет-портал Thaiger.

В таиландской «долине динозавров» раскопки, в ходе которых были обнаружены виды динозавров, не встречающихся нигде в мире, длятся уже более 30 лет.

Ранее в Китае мальчик нашел 11 окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет.