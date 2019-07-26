Мальчик нашел яйца динозавра в Китае

В городе Хэюань провинции Гуандун на юге Китая девятилетний мальчик нашел 11 окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, передают местные СМИ.

Ископаемые останки удалось найти после наводнения, сильно размывшего почву, передает ТАСС со ссылкой на портал «Сина»,

Найденные яйца достигают девяти сантиметров в диаметре.

Сначала мальчик нашел одно из них. Затем сотрудники местного музея провели раскопки и обнаружили еще 10 яиц.

«Пока сложно установить, какого динозавра эти яйца. Этот вопрос необходимо дополнительно изучать», – заявил замглавы научного отдела Музея динозавров города Хэюань Хуан Чжицин.

По его словам, рядом могут находиться и другие ценные находки, поэтому ученые планируют провести в этом месте новые раскопки и тщательно обследовать территорию.

Напомним, в Китае были обнаружены окаменелые следы лап динозавров, возраст которых составляет 120 млн лет.