В Китае найдены следы динозавра

Американо-китайской исследовательской группе удалось обнаружить в восточной провинции Китая Цзянсу четыре окаменелых следа динозавра, возраст которых достигает почти 100 млн лет.

Ученые сообщили, что найденные в живописной местности на горе в городе Синьи следы помогут в изучении вопроса распространения и эволюции групп динозавров Китая, относящихся к нижнему отделу мелового периода, передает РИА «Новости» со ссылкой на Синьхуа.

Один из исследователей, Син Лида, сообщил, что сначала следы динозавра ошибочно приняли за отпечаток ступней человека. Полагали, что это следы Ли Цуньсяо (858-894), известного генерала позднего периода династии Тан (618-907), и тигра, с которым он сражался.

Результаты работы совместной американо-китайской группы ученых были опубликованы в научном журнале Geological Bulletin of China.

Летом прошлого года в Китае были обнаружены окаменелые следы лап динозавров, возраст которых составляет 120 млн лет.