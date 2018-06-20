Находка в Китае может изменить историю динозавров

Командой археологов из Китая, Австралии и США обнаружены окаменелые следы лап динозавров, возраст которых составляет 120 млн лет.

Более 300 отпечатков нашли археологи в провинции Шаньдун на востоке Китая. Находку ученые посчитали ошеломляющей, передает ТАСС со ссылкой «Синьхуа».

«Это была ошеломляющая находка, тем более что никогда прежде в близлежащих районах никто не находил скелеты динозавров», – сообщил глава Института геологии и палеонтологии при Университете города Линьи провинции Шаньдун Ван Сяоли.

Как сообщают исследователи, были найдены следы не менее, чем семи разновидностей хищных и травоядных динозавров мелового периода. Особо важной находкой стали отпечатки лап древних рептилий, принадлежащих к роду дейноних (от Deinonychus – «ужасный коготь» – прим. ВЗГЛЯД), к которому относятся хищные ящеры длиной 3,5 м и весом до 90 кг. Особенность находки заключается в том, что следы ящеров идут параллельно друг другу, что опровергает более раннюю гипотезу об их обособленном существовании и свидетельствует в пользу того, что они обитали стаями.

Ученые считают, что данная находка может рассказать о новых фактах истории динозавров.

Напомним, что в конце 2017 года специалисты Палеонтологического института РАН и трех российских вузов впервые обнаружили в Кемеровской области окаменелое яйцо динозавра времен мелового периода. Летом того же года ученые открыли новый вид динозавра, также обитающего на Земле в меловой период.