В ОБСЕ назвали главную причину гибели мирного населения в Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ Хайди Грау сообщила, что главной причиной гибели мирных жителей в Донбассе являются мины.

«Главной причиной гибели среди гражданского населения остаются мины, в этой связи призываю стороны усилить противоминную деятельность», – сказала Грау, передает РИА «Новости».

По ее словам, за 2019 год число гражданских жертв в Донбассе существенно сократилось и достигло минимального уровня с начала конфликта.

«В январе по сравнению с концом прошлом года заметно сократилось число нарушений режима прекращения огня. Особенно важно отметить, что в прошлом году не погиб ни один ребенок», – сказала дипломат.

Она также добавила, что приветствует обмен пленными между Киевом и Донбассом, по ее словам, это стало «фактором, укрепляющим доверие между сторонами».

В январе 2019 года Мониторинговая миссия ООН сообщила, что на тот момент в результате конфликта на востоке Украины погибли 13 тыс. человек.