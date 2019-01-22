Подсчитано количество погибших в Донбассе за время конфликта

В результате конфликта в Донбассе погибли почти 13 тыс. человек, такие данные обнародовала Мониторинговая миссия ООН.

С апреля 2014 года до конца 2018 года на востоке Украины погибли от 12 тыс. 800 человек до 13 тыс. человек, такие данные привела мониторинговая миссия ООН по правам человека в Киеве на запрос агентства dpa, передает Deutsche Welle.

Согласно этим сведениям, около 3,3 тыс. погибших в Донбассе были гражданскими, 4 тыс. – военнослужащими ВСУ, 5,5 тыс. – ополченцы.

Отмечается, что от 27 до 30 тыс. человек получили во время конфликта различные ранения.

В 2018 году в Донбассе погибли 55 гражданских, 224 были ранены. Украинские военные потеряли 100 военнослужащих, 500 было ранено. Другая сторона конфликта сообщила о 162 погибших и 310 раненых.

Спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик сообщала, что в 2018 году число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе снизилось вдвое.