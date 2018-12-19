Число погибших мирных жителей в Донбассе снизилось вдвое

В 2018 году число погибших среди гражданского населения в зоне конфликта в Донбассе снизилось вдвое, до 43 человек, ранено 182 человека, сообщил спецпредставитель ОБСЕ по Украине Мартин Сайдик.

«С начала этого года по 17 декабря число гражданских жертв убитыми сократилось в два раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а ранеными – сократилось на 52%», – передает его слова «Интерфакс».

По данным ООН от 19 сентября, с начала конфликта в Донбассе в 2014 году погибли 3 тыс. 35 мирных жителей с учетом погибших при катастрофе малазийского Boeing.