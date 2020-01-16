Мишустин призвал подготовить документы для реализации послания Путина

Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин при рассмотрении его кандидатуры в Госдуме заявил о необходимости незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

«Прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать, прежде всего, как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам. На первом месте – забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету, у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года. Одновременно нам нужно незамедлительно, качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы, и по которым будет вестись эта работа», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

По его словам, соответствующая работа уже начата совместно с парламентом. «Здесь я рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые депутаты Государственной думы», – добавил он.

Мишустин сообщил, что встретился, что уже встретился с и.о. главы Минфина Антоном Силуановым для обсуждения финансирования социальных инициатив из послания. При этом кандидат в премьеры подчеркнул, что средства на выполнение социальных инициатив, озвученных Путиным, не затронут текущих обязательств бюджета.

Мишустин также заявил, что правительству предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию национальных проектов и выстроить работу с регионами, чтобы россияне оперативно получали необходимую помощь. «Поскольку реализация задач, поставленных посланием (Федеральному Собранию), во многом касается регионов, считаю необходимым организовать четкое взаимодействие с субъектами Российской Федерации. Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты», – сказал он.

По его словам, что важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек и нервотрепки получить помощь.

Мишустин также напомнил об обязательность исполнения майских указов президента.

Мишустин подчеркнул, что намерен тесно взаимодействовать с главами регионов. «По всем ключевым вопросам экономического и социального развития я намерен тесно взаимодействовать с субъектами федерации, с руководителями регионов. Убежден, что таким образом мы сможем выстроить наиболее эффективную работу и масштабировать те решения, которые есть во многих субъектах федерации на федеральный уровень», – сказал он.

Кроме того, кандидат в премьеры заявил, что президент поручил правительству быть в авангарде экономического роста и обеспечить новое качество управления. «Важнейший вопрос – это, конечно, новое качество управления. Президент получил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест. Это основа эффективной социальной политики. И, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать», – сказал Мишустин.

Он подчеркнул, что члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. «Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Государственной думы, фракциями, с Советом Федерации. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», – сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Мишустин выразил мнение, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. «Знаю, что в этом зале в ходе ежегодного отчета правительства в рамках «правительственного часа», в котором и я неоднократно участвовал, разговор бывает очень непростым, и это очень важно, потому что я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. Открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать, и здесь вы, парламентарии страны, обеспечиваете обратную связь с регионами, знаете, что они думают и что говорят люди, как они оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему и какие инициативы на местах требуют нашей с вами поддержки», – сказал Мишустин.

Кроме того, отметил Мишустин, правительство должно работать над улучшением предпринимательского климата в стране – снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности.

«Важно также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места, и главное – повышать заработную плату сотрудникам», – заявил Мишустин.

По его словам, для запуска нового инвестиционного цикла России нужны «длинные деньги», и финансово-экономический блок правительства будет помогать в этом вопросе Банку России.

«Президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл. А для этого в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите поощрений капиталовложения. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно. Кроме того, нужно продолжать снимать избыточные административные меры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности», – сказал Мишустин.

Важно, по его словам, также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенными, защищенными, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и повышать зарплату сотрудников. «Конечно, для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые «длинные деньги». Это одна из важнейших задач Центрального банка. Конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом», – сообщил он.

Также Мишустин указал на необходимость оздоровить предприятия ОПК и нарастить выпуск на них гражданской высокотехнологической продукции.

«Нужно эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса. Для того, чтобы создавать в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях современные конкурентоспособные предприятия, продукция которых будет востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке. Добавлю, что деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать, прежде всего, в российской экономике, идти на развитие в первую очередь отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности», – заявил он.

Он отметил, что предприятия, готовые и уже выпускающие такую продукцию, успешно действуют в российском оборонно-промышленном комплексе. «Его дальнейшее развитие – без сомнения наш приоритет. В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции», – добавил Мишустин.

Кроме того, кандидат в премьеры призвал увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции.

В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

В среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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