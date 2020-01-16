Мишустин призвал подготовить документы для реализации послания Путина

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Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

На борьбу с бедностью пойдут сотни миллиардов рублей Фото: Александр Никитин/ТАСС
Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнировали – и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно снизить число бедных. Подробности...
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Зарубежные СМИ: Россию ждет время великих маневров

Западные СМИ удивлены отставкой Медведева Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
«Главный вопрос – что теперь будет с министрами российского правительства и сколько из них смогут вернуться в его состав». Послание президента Путина Федеральному собранию и последующая отставка правительства Медведева привели в недоумение западные СМИ. Они полагают, что предложенные конституционные изменения являются первым серьезным пересмотром политической системы России с 1993 года. Подробности...
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Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
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Миф о «конфликте двух пап» направлен на уничтожение традиционной морали

«Конфликт двух пап» – это миф, атакующий христианство в целом Фото: Vatican Media/REUTERS
В Ватикане и вокруг него неожиданно резко вспыхнул спор вокруг возможной отмены целибата – обета безбрачия для священников. Это подается как «первый в истории конфликт двух Римских пап» – прошлого и нынешнего. В реальности мы имеем дело с прямой ложью и либеральной пропагандой, цель которой – удар по традиционным ценностям и христианству как таковому. Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Бедность в России можно победить, только развиваясь

Антон Любич, экономист
Как новое правительство примется за исполнение сложных задач по борьбе с бедностью и модернизации российской экономики, мы увидим уже в самом скором будущем. Подробности...

Бизнес в России живет за счет государства

Павел Волков, публицист
Получается оригинальная картина – государство очень хочет, чтобы бизнес заработал и будет всем от этого счастье, а бизнес не хочет и не может работать без господдержки. Зато частный бизнес весь закредитован, не в состоянии отдавать долги и существует в основном за счет господдержки разного рода. Подробности...
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Общественное мнение: Дураки при нем не выживают

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
После ухода в отставку правительства Дмитрия Медведева общественность с живостью отреагировала на предложенную кандидатуру нового премьер-министра – главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
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          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

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              Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?

              Мишустин призвал подготовить документы для реализации послания Путина

                 16 января 2020, 14:25
              Фото: Илья Питалев/РИА Новости
              Текст: Алина Назарова

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              Кандидат на пост главы российского правительства Михаил Мишустин при рассмотрении его кандидатуры в Госдуме заявил о необходимости незамедлительно подготовить все документы для реализации послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

              «Прозвучавшее вчера послание нужно воспринимать, прежде всего, как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам. На первом месте – забота о детях, о семье, о росте их достатка и повышения качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету, у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года. Одновременно нам нужно незамедлительно, качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы, и по которым будет вестись эта работа», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

              По его словам, соответствующая работа уже начата совместно с парламентом. «Здесь я рассчитываю на вашу поддержку, уважаемые депутаты Государственной думы», – добавил он.

              Мишустин сообщил, что встретился, что уже встретился с и.о. главы Минфина Антоном Силуановым для обсуждения финансирования социальных инициатив из послания. При этом кандидат в премьеры подчеркнул, что средства на выполнение социальных инициатив, озвученных Путиным, не затронут текущих обязательств бюджета.

              Мишустин также заявил, что правительству предстоит усилить все направления работы, форсировать реализацию национальных проектов и выстроить работу с регионами, чтобы россияне оперативно получали необходимую помощь. «Поскольку реализация задач, поставленных посланием (Федеральному Собранию), во многом касается регионов, считаю необходимым организовать четкое взаимодействие с субъектами Российской Федерации. Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты», – сказал он.

              По его словам, что важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек и нервотрепки получить помощь.

              Мишустин также напомнил об обязательность исполнения майских указов президента.

              Мишустин подчеркнул, что намерен тесно взаимодействовать с главами регионов. «По всем ключевым вопросам экономического и социального развития я намерен тесно взаимодействовать с субъектами федерации, с руководителями регионов. Убежден, что таким образом мы сможем выстроить наиболее эффективную работу и масштабировать те решения, которые есть во многих субъектах федерации на федеральный уровень», – сказал он.

              Кроме того, кандидат в премьеры заявил, что президент поручил правительству быть в авангарде экономического роста и обеспечить новое качество управления. «Важнейший вопрос – это, конечно, новое качество управления. Президент получил правительству быть в авангарде развития страны, обеспечивать экономический рост, создание новых рабочих мест. Это основа эффективной социальной политики. И, конечно, без высоких темпов экономического развития социальное развитие страны будет пробуксовывать», – сказал Мишустин.

              Он подчеркнул, что члены нового правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития. «Если вы поддержите мою кандидатуру, я буду ориентировать новый состав правительства Российской Федерации на такое тесное партнерство с депутатами Государственной думы, фракциями, с Советом Федерации. Хочу вас заверить, что все члены правительства будут нести персональную ответственность за достижение национальных целей развития», – сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.

              Мишустин выразил мнение, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. «Знаю, что в этом зале в ходе ежегодного отчета правительства в рамках «правительственного часа», в котором и я неоднократно участвовал, разговор бывает очень непростым, и это очень важно, потому что я считаю, что правительство должно чувствовать, что с него всегда будет спрос. Открытая конструктивная критика помогает нам лучше работать, и здесь вы, парламентарии страны, обеспечиваете обратную связь с регионами, знаете, что они думают и что говорят люди, как они оценивают ситуацию, видят ли изменения к лучшему и какие инициативы на местах требуют нашей с вами поддержки», – сказал Мишустин.

              Кроме того, отметил Мишустин, правительство должно работать над улучшением предпринимательского климата в стране – снимать избыточные административные барьеры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности.

              «Важно также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенно и защищенно, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места, и главное – повышать заработную плату сотрудникам», – заявил Мишустин.

              По его словам, для запуска нового инвестиционного цикла России нужны «длинные деньги», и финансово-экономический блок правительства будет помогать в этом вопросе Банку России.

              «Президент отметил, что необходимо запустить новый инвестиционный цикл. А для этого в ближайшее время принять пакет законопроектов о защите поощрений капиталовложения. И не только принять, а добиться, чтобы они заработали повсеместно. Кроме того, нужно продолжать снимать избыточные административные меры, эффективно провести и закончить реформу контрольно-надзорной деятельности», – сказал Мишустин.

              Важно, по его словам, также улучшать предпринимательский климат, чтобы люди, которые занимаются бизнесом, в том числе молодые люди, чувствовали себя уверенными, защищенными, могли развивать свое дело, создавать новые рабочие места и повышать зарплату сотрудников. «Конечно, для стабильного притока инвестиций, для роста экономики необходимы так называемые «длинные деньги». Это одна из важнейших задач Центрального банка. Конечно, финансово-экономический блок правительства будет, как и прежде, оказывать здесь необходимое содействие и активно участвовать в этом», – сообщил он.

              Также Мишустин указал на необходимость оздоровить предприятия ОПК и нарастить выпуск на них гражданской высокотехнологической продукции.

              «Нужно эффективно использовать возможности и ресурсы, которые дают национальные проекты по повышению производительности труда, по поддержке экспорта, развитию малого бизнеса. Для того, чтобы создавать в промышленности, сельском хозяйстве, других отраслях современные конкурентоспособные предприятия, продукция которых будет востребована как на внутреннем, так и на мировом рынке. Добавлю, что деньги, средства, которые выделяются на национальные проекты, должны работать, прежде всего, в российской экономике, идти на развитие в первую очередь отечественного машиностроения, других высокотехнологичных отраслей промышленности», – заявил он.

              Он отметил, что предприятия, готовые и уже выпускающие такую продукцию, успешно действуют в российском оборонно-промышленном комплексе. «Его дальнейшее развитие – без сомнения наш приоритет. В условиях стабилизации гособоронзаказа особенно важно оздоровить, нормализовать финансовое положение оборонных организаций, активно проводить диверсификацию предприятий ОПК и наращивать выпуск гражданской наукоемкой продукции», – добавил Мишустин.

              Кроме того, кандидат в премьеры призвал увеличить потенциал экспорта сельхозпродукции.

              В четверг Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на должность главы правительства. До этого Мишустин встретился со всеми парламентскими фракциями. Его кандидатуру поддержали «Единая Россия»ЛДПР и «Справедливая Россия». КПРФ приняла решение воздержаться от голосования.

              В среду президент России Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина. Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.

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