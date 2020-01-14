Эрдоган назвал условие продолжения военной операции в Сирии

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара возобновит военную операцию на севере Сирии в случае террористической угрозы.

«Все шаги, которые мы делаем от Сирии до Ливии, только в интересах защиты нашей безопасности. Мы не ищем приключений, у нас нет имперских амбиций... Первый этап отбрасывания террористов от наших границ мы закончили. Если будет угроза нашим границам со стороны террористической группировки, даже в минимальном масштабе, мы моментально начнем операцию «Источник мира» c того места, где мы ее остановили», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».

Напомним, с 12 января в сирийской провинции Идлиб действует режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке гумпомощи в Сирию.