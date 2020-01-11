СБ ООН с трудом принял резолюцию по Сирии при воздержавшихся России и США

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничных операций по доставке гумпомощи в Сирию, сообщают информационные агентства.

За документ проголосовали 11 государств. При этом Россия, Китай, Великобритания и США воздержались, передает ТАСС.

Консультации продолжались свыше трех часов и проходили в закрытом режиме. Изначально планировалось, что члены СБ ООН проголосуют в 23.00 мск. Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари, которому пришлось покинуть зал заседаний из-за закрытого режима консультаций, заявил: «Мы уже думали, что наши позиции сближаются, но сейчас все, напротив, разваливается».

Действие механизма по доставке гумпомощи истекало 10 января. Теперь оно продлено на полгода.

Стороны договорились, что доставлять гумпомощь будут через два пункта пропуска на границе с Турцией, пункты на границе с Иорданией и Ираком использоваться не будут.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона не хотела «блокировать помощь Идлибу – единственной провинции, которая еще нуждается в трансграничной помощи». При этом Москва не понимает, «почему ряд делегаций отказывались участвовать в переговорах по нашему альтернативному варианту резолюции», хотя в итоге «вышли на ту же схему». Небензя заявил, что делегации ведут «опасную политическую игру, в которой сирийцы становятся фигурами обмена».

В конце декабря СБ не смог принять соответствующую резолюцию. Россия и Китай заблокировали западный вариант, а российский не набрал необходимого числа голосов.

Западный вариант предлагал оставить три трансграничных перехода на границе с Ираком и Турцией, российский – два на границе с Турцией и закрыть переходы на границе Сирии с Иорданией и Ираком.

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