Россия наложила вето на предложенную Западом резолюцию СБ ООН по Сирии

Россия наложила вето в Совбезе ООН на проект резолюции по продлению трансграничной помощи Сирии.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные голосования в СБ ООН.

Также вето наложил и Китай, передает ТАСС.

«Проект резолюции не принимается из-за того, что постоянные члены СБ ООН проголосовали против», – сказала постпред США Келли Крафт.

Резолюция предлагала оставить три пропуска на границе с Ираком и Турцией, через которые ООН сможет доставлять гуманитарную помощь без разрешения Дамаска.

Ранее Россия предложила свой проект помощи Сирии в ООН, который является альтернативой тому, что предложили Германия, Бельгия и Кувейт. До этого Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу.