Россия предложила альтернативу проекту резолюции СБ ООН о помощи Сирии

На рассмотрение Совета безопасности ООН внесен российский вариант резолюции по доставке гуманитарной помощи в Сирию, который стал альтернативой проекту Германии, Бельгии и Кувейта.

В данный момент Совбез рассматривает оба варианта. По данным источника в ООН, они могут быть вынесены на голосование уже на этой неделе, передает ТАСС.

Отмечается, что российский проект резолюции предусматривает продление трансграничных поставок только на полгода и всего через два пункта пропуска, тогда как в проекте Германии, Бельгии и Кувейта речь идет о продлении доставки гуманитарной помощи под контролем ООН на год.

Кроме того, в российском документе подчеркивается необходимость «доставки помощи во все нуждающиеся районы Сирии, особенно в Идлиб», там также содержится призыв к ООН «улучшить контроль за доставляемой помощью и ее распределением».

Ранее Россия и Китай заблокировали в СБ ООН резолюцию Германии по Идлибу.