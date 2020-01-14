Лавров назвал убийство Сулеймани кульминацией противоправных действий США

Убийство иранского генерала Касема Сулеймани стало кульминацией противоправных действий Вашингтона и вышло за все правовые и человеческие рамки, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с шри-ланкийским коллегой Динешем Гунаварденом.

«Конечно, кульминацией противоправных действий Вашингтона стало убийство Касема Сулеймани – официального представителя правительства Ирана, который был с официальным визитом в соседней стране, в Ираке», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что такие действия выходят «за все международно-правовые и просто человеческие рамки», передает РИА «Новости».

В то же время министр отметил, что Москва готова помочь налаживанию диалога между США и Ираном, если обе стороны проявят к этому реальный интерес.

«Многие пытались и продолжают пытаться содействовать началу контактов между США и Ираном для снижения напряженности. Мы позитивно рассматриваем и инициативу президента Франции (Эммануэля) Макрона, и усилия премьер-министра Японии Абэ Синдзо. Мы сами готовы помочь, если стороны проявят к этому реальный интерес», – заявил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия призывает США и Иран проявлять сдержанность и решать все вопросы путем диалога. «Мы против эскалации, с какой бы стороны она ни наблюдалась, откуда бы она ни исходила... Мы призываем и США, и Иран проявлять сдержанность и решать все проблемы через диалог», – сказал Лавров.

Он отметил, что США ранее заявили о готовности к переговорам с Тегераном. «При этом добавляют «без предварительных условий». Но в процессе выдвижения этих предложений о начале такого диалога постоянно нарастают – как они называют их – удушающие санкции против Ирана. То есть получается, что США, приглашая Иран к диалогу без предварительных условий, сами выдвигают предварительное условие в виде санкционного давления», – отметил глава МИД.

Говоря о крушении украинского Boeing недалеко от Тегерана, Лавров заявил, что компания «Аэрофлот» на этом фоне самостоятельно приняла решение о выполнении рейсов в Иран только в дневное время.

Тем временем генеральный прокурор США Уильям Барр выразил мнение, что у президента США Дональда Трампа «определенно были полномочия» отдать приказ об убийстве на территории Ирака командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.

Перед этим председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси пообещал, что Тегеран подаст в суд на Трампа за убийство генерала Сулеймани.

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