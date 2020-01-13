Иран в ответ на убийство Сулеймани собрался подать на Трампа в суд

Председатель Верховного суда Ирана Эбрахим Раиси заявил о намерении Тегерана преследовать президента США Дональда Трампа в судебном порядке за убийство генерала Касема Сулеймани, сообщает агентство Fars.

«Нарушение закона будет преследоваться. Мы должны вызвать президента США в качестве главного обвиняемого. Мы это не оставим, он должен быть осужден на международной арене», – сказал Раиси, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Трамп принял решение о ликвидации Сулеймани еще семь месяцев.

Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане.