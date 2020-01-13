Стало известно о решении Трампа убить Сулеймани еще семь месяцев назад

Президент США Дональд Трамп принял решение о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани еще семь месяцев назад в случае гибели гражданина США по вине Ирана, сообщает телеканал NBC со ссылкой на высших должностных лиц Белого дома.

Телеканал пишет, что иранские военные сбили в июне 2019 года американский беспилотник в районе Ормузского пролива, после чего экс-советник по безопасности Джон Болтон и госсекретарь США Майк Помпео призвали Трампа принять ответные меры. В ответ президент США санкционировал операцию против Сулеймани, заявив, что пойдет на это в случае гибели гражданина США из-за Ирана, передает РИА «Новости».

Источник канала утверждает, что именно этот указ объясняет, почему военные предложили Трампу убийство генерала в ответ на нападение в Ираке, которое привело к гибели американского контрактника и ранению еще четырех американских военнослужащих.

Кроме того, это ставит под сомнение предлоги Белого дома для обоснования проведения операции – в частности, утверждения о планах Сулеймани провести нападения на американцев.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп приказал убить иранского генерала Касема Сулеймани вопреки позиции Пентагона и данным разведки США. Также СМИ писали, что президент США принял решение об убийстве Сулеймани после атаки на военную базу США в Ираке 27 декабря. При этом нанесение удара секретно обсуждалось на рождественские и новогодние праздники.

США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

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