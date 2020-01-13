Украинский институт нацпамяти потребовал снести «Легендарную тачанку» в Каховке

Украинский институт национальной памяти потребовал снести памятники «Легендарная тачанка» и «Девушка в шинели» в Каховке, соответствующее письмо получил Каховский городской совет, сообщил мэр города Андрей Дяченко.

«Неутешительные новости. На днях исполком получил письмо с жестким требованием снести Легендарной тачанки. Институт национальной памяти считает, что самый масштабный памятник Херсонщины «символизирует коммунистический тоталитарный режим» (письмо в приложении) и подлежит немедленной декоммунизации», – написал градоначальник в своем Facebook.

В письме сказано, что памятники являются символикой коммунистического режима и подлежат обязательному демонтажу.

Мэр заявил, что 16 января проведет внеочередную сессию, чтобы защитить дальнейшую судьбу памятника и символа города. Дяченко выразил уверенность, что большинство местных жителей выступят против сноса Тачанки.

«Как мэр, также буду бороться за ее сохранение до последнего», – добавил Дяченко.

Мэр Каховки пояснил, что за требование сноса памятников ответственен руководитель Института национальной памяти Антон Дробович, который был назначен президентом Владимиром Зеленским и партией «Слуга народа».

Дьяченко заявил, что готовит обращение к президенту Украины, губернатору Юрию Гусеву и нардепу Владимиру Иванову.

В конце октября в Одессе снесли барельеф советскому маршалу Георгию Жукову. Сообщалось, что вместо барельефа Жукову на стене Одесского областного военкомата установят мемориальную доску погибшим украинским военным в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему русская Одесса сдалась украинским националистам.