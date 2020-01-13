Саакашвили за попытку свержения власти в Грузии антироссийскими акциями грозит 20 лет тюрьмы

МВД Грузии начало следствие в связи с заявлением Михаила Саакашвили о том, что во время антироссийских акций в Тбилиси июне прошлого года «еще немножко, и этот режим был бы свергнут», экс-президенту грозит до 20 лет лишения свободы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В МВД отметили, что в отношении тех событий продолжаются расследования по статьям УК о восстании с целью свержения власти, а также организации группового насилия.

В ведомстве считают, что заявление Саакашвили, прозвучавшее накануне в эфире «Мтавари архи» («Главного канала»), является достаточным основанием предположить, что экс-президент, скрывающийся от грузинского правосудия на Украине, «лично был причастен и руководил попыткой свержения государственного строя».

Выступления в Тбилиси начались 20 июня в знак протеста против пребывания в парламенте страны российских депутатов. Лидеры радикальной оппозиции – сторонники бывшего главы Грузии перевели акцию протеста в попытку штурма парламента, силы правопорядка применили водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали десятки демонстрантов и полицейских.

Саакашвили в телеинтервью также сказал, что, по его мнению, в те дни «момент (для свержения) был упущен».

МВД начало соответствующие следственные действия, сообщает Общественное ТВ – «Первый канал».

Экс-президент заочно осужден на родине на три и шесть лет лишения свободы за коррупцию и использование служебного положения в личных целях.

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