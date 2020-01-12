Президент Ирана выступил с обвинениями в адрес США

Президент Ирана Хасан Роухани в ходе телефонных переговоров с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном обвинил Соединенные Штаты в последних событиях на Ближнем Востоке.

«Американцы несут ответственность за последние события в регионе, и мы все должны четко осудить преступления США», – приводит слова президента Ирана РИА «Новости».

По словам Роухани, иранская атака на американскую базу в Ираке была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН и не является преступлением.

Президент Ирана подчеркнул, что проблемы Ближнего Востока должны решаться странами региона путем политического диалога с уважением суверенитета каждого государства.

Роухани призвал восстановить безопасность и мир в регионе, чтобы не допустить трагических инцидентов в будущем.

«Мы все должны объединиться и вернуть безопасность в регион, а также позволить миру воцариться в регионе. Мы должны не допускать таких ужасающих событий где-либо в мире», – сказал Роухани.

В свою очередь премьер-министр Швеции выразил соболезнования в связи с гибелью многих иранцев в результате крушения украинского Boeing, а также отметил, что он высоко ценит взятие Ираном ответственности за это. Левен призвал провести транспарентное расследование и объявил о готовности Швеции помочь.

Напомним, в ответ на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани Корпус стражей исламской революции Ирана нанес ракетные удары по авиабазе США на западе Ирака и американскому военному объекту в Иракском Курдистане.

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