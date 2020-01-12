В минздраве Ставрополья разъяснили историю с брошенным парализованным пациентом

Министерство здравоохранения Ставропольского края опровергло сообщения в СМИ о том, что сотрудники больницы в Георгиевске якобы три дня игнорировали парализованного пациента, лежавшего на полу.

«Информация о неоказании гражданину медицинской помощи искажена автором поста в соцсети. Гражданин поступил в приемное отделение Георгиевской районной больницы 11 января. Был осмотрен врачами терапевтом, неврологом, травматологом, проведены лабораторные исследования, ЭКГ-исследование, рентген-исследование левого плечевого сустава, рентген-исследование грудной клетки», – передает РИА «Новости» заявление ведомства.

Как отмечается, врачи пришли к заключению, что показаний для госпитализации нет, вместе с тем гражданин неоднократно повторил, что у него нет места жительства и ему некуда идти. «Это было учтено врачами, поэтому дежурный администратор принял решение о госпитализации гражданина в терапевтическое отделение. Отделение было полностью загружено, было необходимо время для установки дополнительной койки в коридоре», – отметили в ведомстве.

По данным минздрава, в настоящее время в Георгиевской районной больнице находятся несколько граждан без определенного места жительства, у которых отсутствуют показания для лечения, и администрация занимается их размещением в социальных учреждениях.

Ранее СМИ со ссылкой на сообщения в соцсетях сообщили, что в городской больнице Георгиевска Ставропольского края медики якобы на протяжении трех дней не оказывали помощь парализованному мужчине.

Видео с лежащим на полу мужчиной опубликовано в Instagram. Как утверждают авторы ролика, мужчина попал в медучреждение 9 января и с тех пор к нему никто не подходил.

«Уложили на бетон. Кричал, что хочет воды и в туалет, внимания никто не обращал, в итоге три дня без еды и воды! В итоге сегодня после скандала положили его в терапию», – передает телеканал РЕН ТВ сообщение интернет-пользователей.

Утверждается, что у мужчины сломана ключица и парализованы нижние конечности.

В мае прошлого года сообщалось, что житель Челябинска оказался парализован после того, как врачи сначала отказались везти его с инсультом в больницу, а затем на три с половиной часа оставили в приемном покое.

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