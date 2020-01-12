Назвавший русский язык «клоачным» профессор вновь оказался в центре скандала

Политолог Александр Сосновский обратил внимание на статью профессора Высшей школы экономики Гасана Гусейнова, написанную для фонда Генриха Белля в 2015 году, в которой филолог фактически приравнял Советский Союз к Третьему рейху.

«В Германии сделали перевод статьи Гасана Гусейнова, которую он писал для фонда Генриха Белля в 2015 году, – «Фашизация антифашизма, или Как Российская Федерация легитимирует захват Украины». Поздравляю! Мы и вы тоже – фашисты, если верить Гусейнову», – сообщил Сосновский в своем Telegram-канале, опубликовав в прикрепленных документах перевод статьи профессора.

«На нескольких страницах Гусейнов облил грязью все и всех. Блокадники «шутили» в 1943 году и вывешивали плакаты «Смерть врагам фашизма!». Разницы между третьим рейхом и СССР практически нет: «Отличий, собственно говоря, оказалось только два: по «расовому» и «еврейскому» вопросу и по отношению к культуре и церкви. Все остальные признаки идеологии фашизма и официального советского антифашизма совпадали», – приводит Сосновский цитаты из статьи Гусейнова.

«Ну и в заключение про Донбасс: «Политический концепт «Новороссии» и военная агрессия на Донбассе сопровождается фашизацией внутриполитического процесса в самой России», – приводит слова политолога «Царьград».

«Фонд Белля потирает руки – какой подарок всем тем, кто видит Третий рейх и Россию (СССР) в одной упряжке. Гусейнову впору возглавить пятую колонну в России. А может уже?» – заключил Сосновский.

Гусейнов оказался в центре скандала после публикации в Facebook, в которой он заявил, что что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», а говорят в ней на «убогом и клоачном» русском языке. Позже он объяснил, что «имел в виду не в целом язык», а то, «как люди пользуются этим языком».

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов не согласился с высказыванием профессора. Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике пришла к выводу, что «непродуманные высказывания» Гусейнова, касавшиеся русского языка, нанесли ущерб репутации вуза.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем именно замечательно высказывание Гусейнова, почему за это надо наказывать и каким образом.