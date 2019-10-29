Филолог из НИУ ВШЭ назвал современный русский язык «убогим и клоачным»

Доктор филологических наук, политолог, профессор НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов заявил, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна».

Он заметил, что «некоторым россиянам кажется, что русским на Украине невмоготу выучить к своему русскому еще и украинский», потому что в Европе они видят в киосках газеты не только на местном языке, но «и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском». Об этом он написал в Facebook.

«А в Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна. Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошел до жизни такой?» - написал он.

Он выразил уверенность, что Россия «не империя и не великая держава», а «порядком одичавшая страна».

«Очень много работы у следующих поколений, которым предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни», – заявил Гусейнов.