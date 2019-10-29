Филолог из НИУ ВШЭ объяснил слова об «убогом и клоачном» русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Гасан Гусейнов объяснил, почему назвал русский язык «убогим и клоачным».

«Конечно, я имел в виду не в целом язык. Речь идет о том, как люди пользуются этим языком. Как его используют средства массовой информации, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов, которые измываются, глумятся над языком», – передает его слова РБК.

Ранее Гусейнов в Facebook заявил, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», а говорят в ней на «убогом и клоачном» русском языке.