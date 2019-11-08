Комиссия ВШЭ по этике призвала Гусейнова извиниться за пост о русском языке

Комиссия ученого совета Высшей школы экономики по академической этике пришла к выводу, что «непродуманные высказывания» профессора Гасана Гусейнова, касавшиеся русского языка, нанесли ущерб репутации вуза.

«Комиссия установила, что в октябре–ноябре 2019 года Гусейнов неоднократно публиковал в социальных сетях и средствах массовой информации тексты, содержащие неоднозначные суждения, которые вызвали широкий резонанс в публичном пространстве. ... Как филолог с многолетним стажем, Гусейнов не мог не понимать, что люди в ответной реакции воспринимают его именно как преподавателя Высшей школы экономики – крупного специалиста в филологических вопросах, касающихся языковой политики, тем самым расценивая его выступления как выступления авторитетного представителя департамента общей и прикладной филологии НИУ ВШЭ», – говорится в сообщении на сайте НИУ ВШЭ.

Комиссия пришла к выводу, что высказанные Гусейновым суждения «следует признать вызывающими возражения по существу, имеющими излишне эмоциональную окраску и подчас носящими оскорбительный характер».

«Данные суждения спровоцировали агрессивную реакцию общественности, обиду и непонимание со стороны многих людей. Неоднократные непродуманные и безответственные высказывания и сообщения Гусейнова в публичном пространстве привели к волне негативной реакции в адрес НИУ ВШЭ в СМИ и социальных сетях, чем нанесли существенный ущерб деловой репутации университета», – отметили в вузе.

В связи с этим комиссия рекомендовала Гусейнову принести публичные извинения за «распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания».

Напомним, в октябре Гусейнов написал в Facebook, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», а говорят в ней на «убогом и клоачном» русском языке. Позже он объяснил, что «имел в виду не в целом язык», а то, «как люди пользуются этим языком».

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов не согласился с высказыванием профессора.

Научный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, профессор факультета гуманитарных наук Валерий Зусман признался, что заявление Гусейнова вызвало у него огорчение.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, чем именно примечательно высказывание Гусейнова, почему за это надо наказывать и каким образом.