Филолог оценил слова профессора НИУ ВШЭ об «убогом и клоачном» русском языке

В речи доктора филологических наук, профессора НИУ ВШЭ Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным», «не сходятся концы с концами», заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД научный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, профессор факультета гуманитарных наук Валерий Зусман.

«Нельзя о своем писать как о чужом. Я прочитал полемическую реплику Гасана Гусейнова о русском языке и очень огорчился. Прежде всего потому, что в ней не сходятся концы с концами. Если плохо то, что русские на Украине не говорят на украинском языке, то почему хорошо, что в Берлине люди имеют возможность говорить и читать на своих национальных языках?» – задался вопросом Зусман.

Он также отметил, что «не сходятся концы с концами и потому, что в России существует программа по защите языков национальных меньшинств», но об этой программе редко говорят, потому что, по словам Зусмана, «вообще не принято говорить о хорошем».

«Не знаю как в Москве, а в Нижнем Новгороде точно есть издания на татарском и других языках, потому что у этих изданий есть читатели. Никто не запрещает эти газеты и журналы. Власть империи на них не распространяется», – отметил профессор.

В тексте Гусейнова его также удивило указательное местоимение «эта» – «эта страна».

«Стоит ли говорить так о своей стране? Даже если есть тревога о том, что ее язык становится «клоачным». (Советский филолог) Дмитрий Лихачев писал: «Общая деградация нас как нации сказалась на языке прежде всего. Без умения обратиться друг к другу мы теряем себя как народ». И все же это разные вещи: «мы теряем себя» и – «эта страна». Может быть, мы теряем себя, потому что наша страна у ряда ее граждан, в том числе весьма уважаемых мною коллег, стала «этой»?» – заключил Зусман.

Во вторник Гусейнов в Facebook написал, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», а говорят в ней на «убогом и клоачном» русском языке. Позже он объяснил, что «имел в виду не в целом язык», а то «как люди пользуются этим языком».