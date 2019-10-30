Ректор ВШЭ отреагировал на скандальное заявление профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов не согласился со скандальным высказыванием профессора факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова о статусе русского языка.

«Прочитал полемику о высказывании Гасана Гусейнова. И сам пост. … Позиция вызывает возражения по существу. Россия одна из стран, которая с самого начала поддерживала издания на национальных языках своих коренных народов и в целом культуру своих народов. Не знаю, являемся ли мы примером для остального мира, многие страны тоже это делают. Но уж точно не стоит считать, что языковая ситуация в России заслуживает столь алармистских высказываний», – написал Кузьминов в Facebook.

Комментируя отсутствие в киосках газет на языках трудовых мигрантов, ректор «Вышки» предположил, что «мы просто переросли стадию бумажных газет». «Новостное и культурное обсуждение на этих языках никто не подавляет, просто оно с самого начала находится в интернете», – пояснил он.

Кузьминов также назвал неудачным высказывание про освоение русскими государственного языка на Украине. «Формирование языковой ситуации в вновь образовавшихся странах, будь это страны Балтии, Украина или страны бывшей Югославии, качественно отличается от ситуации, когда страна требует освоения государственного языка от свежих переселенцев. В данном случае речь идет о людях, изначально проживающих на территории вновь образовавшегося государства. Расширение требований к освоению государственного языка в этом случае должно проходить исключительно бережно по отношению к правам этих людей. К тому же на Украине речь идет о чуть ли не половине населения страны», – добавил ректор.

Он также выразил мнение, что Гусейнов, как филолог, должен более спокойно относиться к проблеме «загрязнения» русского языка. Кузьминов подчеркнул, что раздражающие сленг и языковые заимствования, обеднение языка – «все это проблема каждой страны и каждого века». «Это было в Лондоне 19 века, в Нью Йорке 20-го, и это есть в Москве и Новосибирске 21-го. Думаю, если говорить серьезно, самая большая проблема сегодня не у русского, а у английского языка, который стал фактически языком международного общения. Такого обеднения, такой вульгаризации не случалось, наверное, ни с одним языком – если брать именно массовое применение языка», – отметил ректор, добавив, что «в России есть мощная литературная традиция», которая поможет «противостоять вульгаризации своего языка».

Он также напомнил, что преподаватель университета, входя в публичное пространство, должен думать о том, что его поведение в Сети отражается на репутации его коллег. «Все мы имеем право на эмоциональные высказывания, но воспитанный человек старается при этом не обидеть других людей. От преподавателя ожидают серьезно аргументированной позиции, и нежелательно допускать столько неоднозначных толкований, как получилось в данном случае», – заключил Кузьминов.

Во вторник Гусейнов в Facebook написал, что Россия – это не великая держава, а «порядком одичавшая страна», а говорят в ней на «убогом и клоачном» русском языке. Позже он объяснил, что «имел в виду не в целом язык», а то «как люди пользуются этим языком».

Научный руководитель НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, профессор факультета гуманитарных наук Валерий Зусман также оценил слова профессора НИУ ВШЭ об «убогом и клоачном» русском языке.