Украина захотела забрать «черные ящики» упавшего самолета себе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что «черные ящики» упавшего в Иране Boeing украинской авиакомпании необходимо расшифровать в Киеве.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее в пятницу Пристайко сообщил, что пока рано делать выводы о том, что Boeing был сбит, и раскрыл новые подробности авиакатастрофы. Иран предоставил Украине доступ к самописцам и обломкам самолета.

На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана, однако Тегеран обвинения в свой адрес считает необоснованными.