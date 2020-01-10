МИД назвал необоснованными обвинения против Ирана в падении украинского Boeing

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что сейчас нет оснований заявлять об ответственности Ирана за падение украинского Boeing в Тегеране.

Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, 8 января в Тегеране разбился украинский авиалайнер Boeing 737. В авиакатастрофе погибли 177 человек, в том числе десятки граждан стран Запада. В Тегеране заявили, что причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя.

На Западе утверждают, что самолет мог быть сбит ракетой ПВО Ирана. В Тегеране обвинения в свой адрес называют необоснованными.