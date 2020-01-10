Украина запросила у Канады данные об авиакатастрофе в Иране

Офис генерального прокурора Украины попросил Канаду предоставить имеющиеся данные об обстоятельствах авиакатастрофы в Иране.

«Офис генерального прокурора обратился к канадской стороне с просьбой предоставить имеющуюся у канадской стороны информацию, которая может способствовать расследованию уголовного производства по факту авиакатастрофы самолета авиакомпании «МАУ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Глава правительства Канады Джастин Трюдо ранее заявлял, что украинский Boeing 737 якобы был случайно сбит иранской ракетой.

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в украинский Boeing в Иране не исключается. Однако, отметил он, в настоящее время эти предположения не подтверждены. Президент Украины призвал США, Канаду и Великобританию предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы.

Как отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов, характер падения украинского авиалайнера Boeing 737 говорит о том, что наиболее вероятна техническая причина катастрофы.