Канада заявила о непреднамеренном ракетном ударе Ирана по украинскому самолету

Разведка утверждает, что украинский Boeing 737 был случайно сбит иранской ракетой, заявил глава правительства Канады Джастин Трюдо.

По его словам, «в последние часы передали важные сообщения относительно инцидента». Он утверждает, что канадская сторона «располагаем разведдаными из нескольких источников», указывающих, что в украинский Boeing 737-800 попала ракета «земля-воздух».

При этом, как заявил премьер, Boeing был сбит ненамеренно, передает РИА «Новости».

Трюдо пояснил, что информация получена «в том числе» от разведки самой Канады и от разведок ее союзников, передает ТАСС.

Однако Трюдо призвал не торопиться с выводами. Он сообщил, что Иран готов сотрудничать с Канадой в расследовании авиакатастрофы.

Как сообщает СВС со ссылкой на правительственные источники в Оттаве, Канада доверяет оценке спецслужб США, что Boeing в Иране сбили ракетой.

Напомним, жертвами крушения самолета стали 177 человек, большинство из которых оказались гражданами Ирана и Канады.