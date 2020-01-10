Чижов указал на разницу между «рестрикциями» ЕС и настоящими «санкциями»

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил, почему антироссийские меры со стороны ЕС не являются настоящими санкциями.

Он рассказал, как проходит в ЕС обсуждение «так называемых санкций», пишет «Коммерсант».

«Так называемых, потому что санкции – это меры, применять которые имеет право только одна инстанция: Совет Безопасности ООН. Все остальное – односторонние рестрикции», – пояснил он.

По словам Чижова, при обсуждении продления санкций часть стран ЕС говорит о неэффективности таких мер. Им отвечают, что эффективности можно добиться, если ужесточить антироссийские рестрикции. Из-за «разброса мнений» решают «оставить все как есть».

Чижов отметил, что в тексте минских соглашений «Москва никак не фигурирует», хотя вместе с Парижем и Берлином «является участницей «нормандского формата», который призван способствовать прогрессу в политическом урегулировании украинского кризиса».

Постпред пояснил, что в 2014 году ЕС, вводя санкции, требовал, чтобы «все стороны, причастные к конфликту, сели за стол переговоров». Когда переговоры в Минске начались, ЕС вместо отмены санкций «ввел дополнительные ограничения уже с новой формулировкой: полная имплементация минских соглашений».

«Имплементация кем?» – заявил Чижов.

Он отметил, что Киев не заинтересован в реализации соглашений, так как это позволяет сохранять санкции против России.

Чижов заявил, что в урегулировании ситуации в Донбассе «появились определенные позитивные подвижки», причем «во многом это связано со сменой руководства на Украине».

Оценивая изменение ситуации в контексте отношений России и ЕС, постпред предположил, что, «видимо, не набралось критической массы политической воли, способной повернуть Евросоюз в правильном направлении».

В декабре Евросоюз продлил еще на полгода экономические санкции против России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД