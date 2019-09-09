Нидерланды досрочно прекратят добычу газа на месторождении Гронинген

Министр экономики и климатической политики Эрик Вибес заявил, что из-за снижения объемов добычи газа на нидерландском месторождении Гронинген правительство планирует завершить добычу раньше 2030 года.

Согласно данным Interfax Global Gas Analytics, добыча на Гронингене в текущем газовом году, который завершится в сентябре, составляет примерно 18 млрд кубометров. В 2017-2018 годах этот показатель равнялся 20,1 млрд кубометров. Отмечается, что в прошлом году поставки были ниже установленного официального лимита в 21,6 млрд кубометров, в этом году планировалась добыча 19,4 млрд кубометров, передает «Интерфакс».

Добыча на Гронингене упала примерно на 13% в годовом выражении, что негативно повлияло на объем производства газа в целом в Нидерландах. Добыча газа по стране в первом полугодии сократилась до 18,7 млрд кубометров, в аналогичный период прошлого года она составляла 20,3 млрд кубометров.

При этом суммарная добыча газа в 2018 году была равна 38,6 млрд кубометров, что на 12% ниже показателя за 2017 год (43,9 млрд кубометров). На 2019 год прогнозируется добыча почти в 35 млрд кубометров.

Между тем ранее Deutsche Welle сообщала, что главная причина прекращения газодобычи – не очень сильные, но регулярные землетрясения, которые при этом наносят существенный ущерб домам и постройкам региона. С 1963 года, когда началась промышленная эксплуатация месторождения, земля здесь просела, многие здания в трещинах. Постепенно в районе газодобычи стали учащаться землетрясения. Всего их произошло около 1 тыс., последнее крупное было в январе 2018 года, его сила составила 3,4 балла по шкале Рихтера.

Газета ВЗГЛЯД писала, как ситуация с месторождением Гронинген повлияет на газовый рынок Европы.