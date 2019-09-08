К парламенту Грузии в знак протеста пригнали стадо овец

Участники грузинского движения «Стыдно» пригнали стадо овец к парламенту Грузии, где проходит процедура выражения доверия правительству под руководством Георгия Гахарии. Таким образом они выражают протест против решения депутатов от большинства поддержать кабинет.

«Часть «овец» находится внутри. Только овцы могут получать приказы, нажимать на кнопки по голосованию. Только овцы являются такими животными», – передает ТАСС слова одного из лидеров движения «Стыдно» Гиги Макарашвили.

В воскресенье депутаты парламента Грузии рассматривают вопрос выражения доверия правительству. Активисты «Стыдно» собрались у служебного входа в здание, чтобы устроить «коридор позора» для депутатов и кандидатов в министры.

Между митингующими и депутатом парламента от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии», выступающей за выстраивание диалога с Россией, Эмзаром Квициани произошла потасовка, когда он вышел на улицу во время перерыва – протестующие встретили его с выкриками «предатель».

2 сентября премьер Грузии Мамука Бахтадзе, назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку. После этого Гахария был выдвинут на пост премьер-министра страны.

Эксперт по вопросам внешней политики, бывший ректор Дипломатической академиии Грузии Сосо Цинцадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что Гахария должен пойти на прямые переговоры с Россией на высоком уровне.