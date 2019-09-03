Эксперт: Новый премьер Грузии должен пойти на переговоры с Россией

Будущий премьер-министр Грузии Георгий Гахария должен пойти на прямые переговоры с Россией на высоком уровне, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт по вопросам внешней политики, бывший ректор Дипломатической академиии Грузии Сосо Цинцадзе.

«Но это должно произойти не сейчас, а после выборов в парламент в 2020 году, а до этого Георгий Гахария должен победить коррупцию и непотизм и завоевать большой авторитет в грузинском обществе», – сказал аналитик корреспонденту газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Тогда можно надеяться, что он возьмет на себя смелость для таких переговоров, – отметил аналитик. – До сих пор руководители Грузии не проявляли на это политической воли. Или скажем так, хотели провести переговоры, но боялись рискнуть».

Он добавил, что не сомневается в нужности таких переговоров, потому что «говорить всегда лучше, чем стрелять».



«Сегодня мы видим, что Россия на международной арене восстанавливает позиции, утраченные ею в 2014 году. Россия разрывает круг изоляции. Она на коне. И нашей дипломатии надо это учитывать. Сегодня же Европу больше волнует тема Украины, а Грузия звучит как бы в довесок. Это говорит о слабости нашей дипломатии, которая хромает на обе ноги», – отметил Цинцадзе.

По его словам, у Гахарии есть шанс на изменения в Грузии. «Он должен повернуть общественность к себе. Именно бескомпромиссной борьбой с коррупцией и непотизмом, сиамскими близнецами грузинской политики. Тогда Гахария будет более уверенно чувствовать себя и на международной арене», – отметил эксперт.

«Наступает решающий предвыборный год. Главная задача «Грузинской мечты» – выиграть выборы. Но как? Убедить избирателя или заставить? Первое, безусловно, лучше», – отметил Цинцадзе.

В понедельник премьер Грузии Мамука Бахтадзе, назначенный на эту должность в июне 2018 года, подал в отставку. После этого Гахария был выдвинут правящей партией «Грузинская мечта» на пост премьер-министра страны.

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