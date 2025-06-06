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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Диалог Путина и Трампа решает стратегическую проблему

    После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Москва и Вашингтон обсудили неизбежное для Киева

    Напав на аэродромы со стратегической авиацией, киевский режим атаковал не только Россию. Он напал еще и на Соединенные Штаты, а также нанес серьезнейший удар по всей системе стратегической стабильности в мире, которая поддерживается между ядерными странами.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

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    6 июня 2025, 04:14 • Новости дня

    Губернатор сообщил о повреждении жилого дома в Энгельсе обломками БПЛА

    Бусаргин сообщил о повреждении жилого дома обломками сбитого БПЛА

    Tекст: Ирма Каплан

    Многоквартирный дом в Энгельсе получил повреждения обломками сбитого БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

    «Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе. Пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», – сказано в сообщении.

    Ночью, около 2.30, Бусаргин проинформировал граждан об угрозе БПЛА в регионе. По данным Минобороны, локально могли работать системы оповещения. Экстренные службы приведены в полную готовность.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранним утром пятницы средства ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших по направлению к Москве.

    5 июня 2025, 07:15 • Новости дня
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    Рябков: Поврежденные ВСУ российские самолеты будут восстановлены
    @ Сергей Ильницкий/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Самолеты России, получившие повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    Замминистра отметил, что техника, о которой идет речь, не была уничтожена, а именно повреждена, и подлежит восстановлению. передает ТАСС.

    Рябков добавил, что перечень этой техники не всегда полностью регулируется международными соглашениями, а договор СНВ в настоящее время приостановлен российской стороной.

    Замминистра также подчеркнул, что заявления Киева о результатах атаки абсолютно несостоятельны и призвал опираться исключительно на официальные данные Минобороны России.

    Напомним, 1 июня на военных аэродромах в нескольких регионах России произошли атаки с использованием FPV-дронов.

    Минобороны заявило о совершении киевским режимом атак на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях с помощью FPV-дронов.

    Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «теракт» и объявили в розыск Артема Тимофеева, уроженца Украины.

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    5 июня 2025, 21:52 • Новости дня
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    В ЕС заявили о жестком «призе» для Украины за «глупые игры»
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Профессор из Хельсинки Туомас Малинен заявил, что Россия ответит на атаки Украины, а США будут сидеть сложа руки.

    Профессор Туомас Малинен из Хельсинкского университета в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал, что Россия обязательно ответит на атаки Вооруженных сил Украины по российским аэродромам, сообщает Lenta.ru. Он подчеркнул, что Вашингтон останется в стороне, США займут роль наблюдателя в этом конфликте.

    Малинен заявил напрямую: «Россия ответит, потому что она должна, а США будут сидеть сложа руки. Если вы играете в глупые игры, получаете глупые призы». По мнению эксперта, Киев должен быть готов к жесткому «призу» за удары по российской территории.

    Ранее президент США Дональд Трамп обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не отвечать на атаки Украины по аэродромам. Трамп отметил, что понимает реакцию России и ее недовольство, и добавил, что российская сторона ясно дала понять: у нее нет другого выбора, кроме как ответить на действия Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль заявил, что решение о времени и способе ответа России на удары по аэродромам будет принимать военное командование с учетом ситуации.

    Российские самолеты, которые получили повреждения в результате атаки ВСУ 1 июня, будут восстановлены, так как техника не была уничтожена.


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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    5 июня 2025, 18:19 • Новости дня
    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ

    Инспекторы МАГАТЭ находились на площадке ЗАЭС при ударе дронов ВСУ

    Эксперты МАГАТЭ оказались на ЗАЭС во время атаки дронов ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты по ядерной безопасности в момент атаки дронов ВСУ присутствовали непосредственно на территории Запорожской атомной электростанции, что подтвердили представители объекта.

    Во время атаки украинских беспилотников на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС эксперты Международного агентства по атомной энергии находились на территории самой станции, сообщает ТАСС. Директор по коммуникациям Евгения Яшина отметила, что дроны атаковали здание центра, где расположен единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала.

    По ее словам, инспекторы МАГАТЭ будут официально проинформированы о новых ударах по инфраструктуре ЗАЭС со стороны украинских военных. Представители станции подчеркнули, что в момент происшествия эксперты находились в непосредственной близости от атакованных объектов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе уникального тренажерного центра Запорожской АЭС неоднократно происходили атаки дронов ВСУ, но никто не пострадал.

    Работа Запорожской АЭС продолжалась в штатном режиме, несмотря на перебои с энергоснабжением в Энергодаре из-за атак беспилотников ВСУ.

    Радиционный фон на станции оставался в норме, несмотря на полное отключение электроснабжения в Запорожской области во время атаки.

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    5 июня 2025, 14:33 • Новости дня
    Женщину в Казахстане приговорили за оскорбление русских в TikTok

    Tекст: Денис Тельманов

    В Северо-Казахстанской области местная жительница получила два года колонии за публикацию оскорбительных роликов о русских в TikTok.

    Суд района имени Габита Мусрепова признал местную жительницу виновной в разжигании межнациональной розни за распространение видеороликов с оскорблениями в адрес русских, сообщает ТАСС.

    Женщина работала в школе, а в своих публикациях обращалась к людям русской национальности в неприличной форме. В материалах дела отмечается, что она выражала негативное и пренебрежительное отношение к русским, нарушая нормы морали.

    Информацию о деле также подтвердил портал Orda. По данным издания Ulysmedia, приговор был вынесен по ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса Казахстана, предусматривающей наказание за разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни. Возможное наказание по этой статье – от штрафа до семи лет лишения свободы.

    Сейчас решение суда обжаловано, и приговор не вступил в силу. Если его оставят в силе, наказание осужденная будет отбывать в колонии-поселении. Известно, что женщина находится в состоянии беременности.

    Власти Казахстана неоднократно заявляли, что любые попытки разжечь межнациональную рознь будут немедленно пресекаться. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что в стране не допускалась и не будет допускаться дискриминация по этническому, языковому или религиозному принципу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казахстане блогера-сатирика Темирлана Енсебека приговорили к пяти годам ограничения свободы за публикацию нецензурной песни, оскорбляющей русских как этнос. Посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил обеспокоенность казахского общества обсуждением в России возможного запрета на ввоз семей мигрантов и подчеркнул важность трудовых связей между двумя странами.

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    5 июня 2025, 04:48 • Новости дня
    Вылеченные в больнице Волновахи боевики ВСУ расстреляли ее из танка

    Главврач рассказал, как Волновахскую больницу расстреляли из танка боевики ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Центральную больницу в Волновахе обстреляли из танка боевики ВСУ вскоре после оказания им медицинской помощи, рассказала уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

    По словам Морозовой, главврач центральной больницы в Волновахе был поражен тем, как врачи их лечили, ставили на ноги, а те сели в танк и ударили по больнице.

    «Выходит главный врач и говорит: «Я их вылечил, они начали отъезжать на танке, развернулись и ударили по больнице», – приводит слова Морозовой РИА «Новости».

    Уполномоченный по правам человека в ДНР добавила, что подобные действия украинских военных являются частью осознанной стратегии нанесения ударов по гражданскому населению, что нарушает международные нормы ведения войны. Но  международные организации игнорируют такие инциденты, отметила Морозова.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование ВСУ отдало приказ стрелять по пытавшимся эвакуироваться мирным жителям с белым флагом в Часовом Яре.


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    5 июня 2025, 14:46 • Новости дня
    Киев согласовал с Токио получение 3 млрд долларов за счет российских активов

    Tекст: Александра Юдина

    Киев и Токио оформили соглашение для получения Украиной 3 млрд долларов по экстренной кредитной программе ERA, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

    Стороны договорились, что средства будут предоставлены через японское агентство JICA и они будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, передает ТАСС.

    Шмыгаль сообщил, что деньги пойдут на приоритетные бюджетные расходы, связанные с развитием экономики и усилением страны. Он уточнил, что общий объем помощи по программе ERA уже достиг 14,7 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз решил выделить Киеву финансирование на оружие и снаряды до конца года за счет средств от замороженных российских активов. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что Украина уже получила 1 млрд евро, полученных от реинвестирования этих активов.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия не отказывается от своих прав на замороженные активы в Евросоюзе и продолжит их защищать.

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    5 июня 2025, 05:04 • Новости дня
    Аэропорт Калуги временно ввел ограничения на прием и выпуск рейсов

    Росавиация сообщила о временной приостановке авиарейсов в аэропорту Калуги

    Tекст: Ирма Каплан

    Аэропорт Калуги временно не принимает и не отправляет воздушные суда, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга», – сказано  в сообщении.

    Как сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России, поэтому в европейской части страны должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины.

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    5 июня 2025, 05:19 • Новости дня
    Рогов назвал людоедской выходкой попытку атаки на Крымский мост

    Рогов обвинил Киев в терроре против гражданских объектов России

    Tекст: Ирма Каплан

    Попытка атаковать Крымский мост является актом терроризма и направлена против мирных жителей, считает председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    «Попытка режима Зеленского атаковать гражданский объект, которым является Крымский мост, – это акт терроризма. Террорист Зеленский и его пособники должны ответить за подобную людоедскую выходку», – сказал Рогов РИА «Новости».

    По его словам, киевские власти продолжают диверсии против гражданской инфраструктуры России, чтобы сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Рогов отметил, что действия Киева совершаются по указанию западных покровителей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что украинские формирования атаковали Крымский мост.

    Советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщал, что вблизи крымского побережья были зафиксированы признаки «вражеской активности».

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    5 июня 2025, 07:57 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила 30 украинских БПЛА в пяти регионах России

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь сбили 30 украинских беспилотников над Ростовской, Белгородской, Московской, Курской областями и Крымом, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что 15 БПЛА были сбиты над территорией Ростовской области, 11 – над Крымом, два – над Белгородской областью, а по одному – над Московской и Курской областями.

    Ранее из-за массированного обстрела украинскими БПЛА без электричества остались часть Мелитополя, Приморск, Энергодар и Акимовка

    Как сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов, ВСУ нашли новую тактику ударов БПЛА по России, поэтому в европейской части страны должны быть расположены дополнительные установки ПВО для защиты от налетов беспилотников Украины.

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    5 июня 2025, 06:55 • Новости дня
    Аэропорт Калуги снял ограничения и работает в штатном режиме

    Росавиация сообщила о снятии ограничений в работе аэропорта Калуги

    Tекст: Ирма Каплан

    Временные ограничения в работе аэропорта Калуги сняты, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале.

    «В аэропорту Калуга (Грабцево) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.

    Там пояснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, аэропорт Калуги временно ввел ограничения на прием и отправку самолетов в целях безопасности полетов.

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    5 июня 2025, 08:10 • Новости дня
    Десантники группировки «Днепр» представили новый тяжелый FPV-дрон «Заноза»

    Tекст: Александра Юдина

    Десантники группировки войск «Днепр» продемонстрировали новый тяжелый многоцелевой FPV-дрон «Заноза». Аппарат способен доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, а также наносить удары по позициям ВСУ на правом берегу.

    По словам офицера-десантника с позывным «Мин», грузоподъемность дрона составляет 20 килограммов, он оснащен двумя усиленными аккумуляторами, которые превосходят западные аналоги по вольтажу и амперажу. Он отметил, что дрон полностью разработан в России и является новым тяжелым FPV-устройством, передает РИА «Новости».

    Уникальность устройства заключается в конструкции, позволяющей операторам быстро складывать и раскладывать его для транспортировки. Десантник пояснил, что все четыре луча аппарата собираются компактно, что делает дрон мобильным и удобным для перевозки.

    Он уточнил, что дрон снабжен системами сброса различного назначения – от мин и фугасов до материально-технических средств.

    Максимальная дальность работы FPV-дрона «Заноза» составляет 12 километров в обе стороны. Коптер уже эксплуатируется на островах и правом берегу Днепра силами группировки «Днепр».

    Ранее Россия представила новый дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Газета ВЗГЛЯД писала, что СВО повысила мировую популярность российского оружия.

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    5 июня 2025, 05:48 • Новости дня
    Экономист назвал получателей удвоенной фиксированной выплаты к пенсии в июле

    Экономист Балынин: Пенсионеры старше 80 лет получат удвоенную фиксированную выплату

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожилым россиянам, которым в июне исполнилось 80 лет, с июля начнут выдавать увеличенную фиксированную часть пенсии, сообщил доцент Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.

    «Помимо удвоения фиксированной выплаты достигшим 80-летнего возраста также начисляется надбавка за уход. В 2025 году ее размер составляет 1314 рублей», – сказал он в беседе с агентством «Прайм».

    Размер фиксированной выплаты для них увеличился до 17 815,4 рубля. Кроме этого, добавляется ежемесячная надбавка за уход в размере 1 314 рублей. Общая сумма ежемесячной выплаты с учетом надбавки составляет 19 129,4 рубля.

    Балынин уточнил, что пенсионерам не нужно никуда обращаться для получения этих средств – повышение осуществляется автоматически на основании данных Социального фонда России.

    «Повышенную фиксированную выплату к пенсии вместе с надбавкой за уход пенсионер будет получать каждый месяц», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе работающим пенсионерам увеличат выплаты за счет баллов индивидуального пенсионного коэффициента, начисленных за 2024 год, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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    5 июня 2025, 06:49 • Новости дня
    Депутат Аксененко сообщил о новых правилах учета семей в ЕГРН

    В ЕГРН с сентября будут отражены сведения о членах семьи бывшего собственника жилья

    Tекст: Ирма Каплан

    С осени в ЕГРН станет обязательным отражение данных о членах семьи бывшего собственника жилья при сохранении их прав, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

    «С сентября вступает в силу закон, который вносит значимые изменения в правила ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Согласно новым положениям, в ЕГРН будут отражаться сведения о членах семьи, в том числе бывших, собственника жилого помещения, если за ними сохраняется право пользования этим жильем», – рассказал он РИА «Новости».

    Депутат пояснил, что нововведение позволит избежать ситуаций, когда покупатель сталкивается с неожиданными жильцами – бывшими супругами, несовершеннолетними детьми или иными родственниками, сохранившими право проживания. Теперь эти данные будут доступны заранее, что существенно снизит вероятность возникновения судебных споров и повысит прозрачность сделок.

    Сведения о членах семьи, имеющих право пользования жильем, будут вноситься в ЕГРН на основании заявления собственника, самого лица либо по решению суда. Покупатели смогут заранее узнать о наличии лиц с правом проживания, а лица, обладающие таким правом, будут защищены в случае внезапной продажи жилья.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в России молодые специалисты в сельской местности могут претендовать на бесплатные земельные участки для строительства или ведения личного подсобного хозяйства.

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    5 июня 2025, 06:14 • Новости дня
    Крупный пожар на полигоне ТБО в Чите распространился на 2 тыс. кв м

    Пожар на площади более двух тысяч кв. м разгорелся на полигоне ТБО в Чите

    Tекст: Ирма Каплан

    На полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Чите полыхает пожар, площадь которого достигла двух тыс. кв.м, сообщили в управлении МЧС по Забайкальскому краю.

    «Огнеборцы МЧС России ликвидируют возгорание на полигоне ТБО в Чите. На данный момент площадь пожара составляет две тыс. кв. м. Тушение осложняет сильный ветер с порывами до 25-30 м/с»,  – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Там уточнили, что к ликвидации пожара привлечены 82 человека и 18 единиц техники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Забайкальском крае в 2025 году число и площадь лесных пожаров превысили показатели прошлого года, основные очаги локализованы в шести муниципалитетах.

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    5 июня 2025, 23:02 • Новости дня
    Астроном объяснил появление светящихся объектов над Астаной вечером

    Астроном Якушечкин назвал сгоревшие над Астаной объекты фрагментами спутника

    Tекст: Ирма Каплан

    Яркие светящиеся полосы в вечернем небе над Астаной, снятые очевидцами, были сгорающими фрагментами космического аппарата, а не метеоритами, заявил крымский астроном Александр Якушечкин.

    «На видео хорошо видно событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли и последующим разрушением какого-то космического объекта искусственного происхождения», – пояснил астроном Якушечкин РИА «Новости».

    По словам эксперта, объекты не были метеоритами, поскольку сейчас активных метеорных потоков нет. Характер разрушения и фрагментации свидетельствует о том, что это не монолитный метеороид, а спутник или часть ракеты, состоящая из множества деталей.

    Якушечкин отметил, что причиной разрушения космического аппарата могла стать сильная магнитная буря, вызванная недавней вспышкой на Солнце. Волна солнечной плазмы могла столкнуть низкоорбитальный спутник, например Starlink, к атмосфере, вызвав его разрушение.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в небе над Астаной появились необычные светящиеся объекты. Минобороны республики выступило с заявлением по этому поводу, свое видение ситуации представило еще одно министерство страны.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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