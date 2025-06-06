Губернатор сообщил о повреждении жилого дома в Энгельсе обломками БПЛА

Бусаргин сообщил о повреждении жилого дома обломками сбитого БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе. Пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», – сказано в сообщении.

Ночью, около 2.30, Бусаргин проинформировал граждан об угрозе БПЛА в регионе. По данным Минобороны, локально могли работать системы оповещения. Экстренные службы приведены в полную готовность.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранним утром пятницы средства ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших по направлению к Москве.