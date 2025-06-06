После нескольких раундов телефонных консультаций лидеров России и США можно сказать, что они осуществляют стратегическое руководство урегулированием опасного кризиса в Европе. Но у переговорного процесса есть несколько уровней.6 комментариев
Губернатор сообщил о повреждении жилого дома в Энгельсе обломками БПЛА
Бусаргин сообщил о повреждении жилого дома обломками сбитого БПЛА
Многоквартирный дом в Энгельсе получил повреждения обломками сбитого БПЛА, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.
«Есть повреждение жилого многоквартирного дома на улице Тельмана в Энгельсе. Пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», – сказано в сообщении.
Ночью, около 2.30, Бусаргин проинформировал граждан об угрозе БПЛА в регионе. По данным Минобороны, локально могли работать системы оповещения. Экстренные службы приведены в полную готовность.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ранним утром пятницы средства ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших по направлению к Москве.