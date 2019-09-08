В Польше призвали налаживать отношения с «более сильной» Россией

Варшаве нужно налаживать отношения с Москвой, конфронтация с более сильным государством не сулит ничего хорошего, заявил польский журналист Лукаш Гадзала в газете Rzeczpospolita.

Он заявил, что Польша теряет гораздо больше, чем Москва, из-за отсутствия контактов с Россией, передает РИА «Новости».

«Мы забываем, что диалог и стремление заключить соглашение всегда находятся в интересах небольших стран, таких как Польша, потому что конфронтация с более сильным государством не сулит для них ничего хорошего», – пишет Лукаш Гадзала.

Он напомнил, что страны Запада все реже поддерживают изоляцию России, в частности, об этом говорит недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона о «Европе, простирающейся от Лиссабона до Владивостока».

Также Гадзала напомнил о словах президента Финляндии Саули Ниинисте, который в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным выразил обеспокоенность планами по размещению в Европе американских ракет средней дальности.

По мнению журналиста, Польш отказом от диалога с Россией совершает стратегическую ошибку, отдаляется от Запада и его «цивилизационных достижений».

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала антироссийскую стратегию Польши и волну исторического вранья, прозвучавшую в Варшаве.