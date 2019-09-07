США рассчитывают на активный диалог между Россией и Украиной после обмена

В посольстве США в России приветствовали состоявшийся в субботу взаимный обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной.

«Мы приветствуем новость об обмене заключенными и рады отметить обнадеживающие признаки более активного диалога и снижения напряженности между Россией и Украиной», – говорится в сообщении американского посольства в России.

We welcome the news of a prisoner exchange and are encouraged to see signs of a more robust dialogue and lowering of tensions between #Russia and #Ukraine. — Andrea Kalan (@USEmbRuPress) 7 сентября 2019 г.

В свою очередь, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что обмен граждан послужит импульсом для возобновления режима прекращения огня в Донбассе.

«Очень рад видеть возвращение украинских моряков на родину и обмен заключенными между Украиной и Россией! Надеюсь, что это послужит импульсом для дальнейших обменов заключенными, возобновления режима прекращения огня и прогресса в деле всестороннего осуществления Минска (Минских договоренностей – прим. ВЗГЛЯД)», – написал дипломат в Twitter.

Very pleased to see Ukrainian sailors coming home and Ukraine-Russia prisoner exchange! Hope it builds momentum for further prisoner exchanges, renewed ceasefire, and progress toward full Minsk implementation. — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 7 сентября 2019 г.

Ранее состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала этот обмен очень важным шагом. Также возвращение россиян прокомментировали в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев.

Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.